سفارة مصر بالخرطوم تعلن تمديد فترة فتح معبر "أشكيت" الحدودى لعودة المواطنين

كتب: أحمد جمعة

تعلن سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم أنه تقرر تمديد فترة فتح معبر "أشكيت" الحدودي مع جمهورية السودان الشقيق، لفترة نهائية وأخيرة، اليوم وغدا، لاستكمال عودة المواطنين والشاحنات إلى أرض الوطن.

وتناشد السفارة أبناء الجالية المصرية في السودان، الذين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن، لانتهاز هذه الفرصة الأخيرة، حيث سيتم إغلاق المعبر بداية من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس الجاري، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية مواطنيهما من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتقدم السفارة بالشكر لمسئولي الدولتين على التعاون الذي اظهروه وما بذلوه من جهد في هذا الشأن.