اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 07:49 م
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ساندرز يفوز بالانتخابات التمهيدية عن الأمريكيين المقيمين بالخارج

الإثنين، 23 مارس 2020 07:23 م
ساندرز يفوز بالانتخابات التمهيدية عن الأمريكيين المقيمين بالخارج مرشح الحزب الديمقراطى المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية بيرنى ساندرز
أ ش أ

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فاز مرشح الحزب الديمقراطى المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية بيرنى ساندرز، بانتخابات الحزب التمهيدية عن الأمريكيين المقيمين بالخارج، لكن من دون أن يتمكن من الاقتراب من عدد المندوبين الذى حصل عليه منافسه الأوفر حظًا جو بايدن فى الانتخابات التى جرت حتى الآن فى غالبية الولايات الأمريكية.
 
وحصل ساندرز على 58 بالمئة من الأصوات، التى تضمنت أقل من 40 ألف أمريكى مغترب، وسيحصل سيناتور فيرمونت على أصوات 9 مندوبين فى المجمع الانتخابي، فيما سيحصل بايدن على 4 فقط بعد أن حل ثانيا فى التصويت بنسبة 23 بالمئة من الأصوات، حسب ما أفاد الموقع الإلكترونى لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
 
ويتقدم بايدن - الذى كان نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما - حتى الآن المرشحين لنيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطى لخوض انتخابات الرئاسة المقبل، إذ حصل حتى الآن على 1115 مندوبا، فيما حصل بايدن على 805 فقط. ويحتاج المرشح إلى الظفر بـ1991 مندوبا للفوز بالانتخابات التمهيدية.
 

امريكا

الولايات المتحده

مرشح الحزب الديمقراطى

الانتخابات الامريكيه

بيرنى ساندرز

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