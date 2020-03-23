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ساعة تروح وساعة تيجى .. مواطن يدعى أنه المهدى المنتظر فى عصر كورونا .. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 02:55 م
ساعة تروح وساعة تيجى .. مواطن يدعى أنه المهدى المنتظر فى عصر كورونا .. فيديو الشخص المدعى أنه المهدى المنتظر
البحيرة - ناصر جودة

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تداول عدد من المواطنين ، فيديو عبر تطبيق " واتس آب" ، لشخص يعلن فيه أنه المهدى المنتظر ، من أمام أحد المساجد ، في احدى المحافظات.

وقال فى الفيديو: يا أيها الناس..  أنا المهدى المنتظر.. بعثنى الله رسولاً إلى الدنيا كلها.. أخبر عنى محمد رسول الله.. وقد بعثني الله رسولاً إلى الدنيا كلها.. أنا المهدي.. أنا المهدي رسول الله عيسى بن مريم.. أمرت أن أسلم فأسلمت لله رب العالمين.. أنا المهدي أملك الناس سبع سنوات فإن مت قمت قامت القيامة.. أنا المهدى.. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد".

وأكد المواطن الذى لم يحدد بعد مكانه ولا تفاصيل اسمه أنه "المهدي المنتظر" الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره في آخر الزمان ليحكم في الأرض وينشر العدل.

وظهر الرجل في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقف أمام أبواب أحد المساجد، مرددًا بأنه "المهدي المنتظر".


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