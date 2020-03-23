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زراعة الوادى الجديد: فتح باب صرف الأسمدة للموسم الصيفى للمزارعين بالمحافظة

الإثنين، 23 مارس 2020 03:00 ص
زراعة الوادى الجديد: فتح باب صرف الأسمدة للموسم الصيفى للمزارعين بالمحافظة أسمدة زراعية - أرشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلنت المهندسة نجلاء حسن عبد الله، مدير إدارة الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بالوادى الجديد، أنه تقرر فتح صرف الأسمدة للموسم الصيفى، حيث يتم صرف الأسمدة للخضر والبساتين وفقا للحصر الفعلى على الطبيعة، ووفقا لضوابط الصرف المقررة، وبالنسبة للمحاصيل الحقلية يتم صرف 2 شيكارة من حصة المحاصيل على أن يتم استكمال صرف باقى المقررات طبقا لمحاضر المعاينة أو كشوف الحصر بعد اعتمادها من الإدارة الزراعية والتعاون الزراعى، وذلك بتوجيهات من المهندس إسماعيل عبد البديع رضوان مدير القطاع الزراعى بالمحافظة.

 

وقال رضوان إن الوفد عقد دورة تدريبية لمفتشى التعاون الزراعى ومديرى الجمعيات وأعضاء مجلس الإدارة للتدريب على آليات العمل ومستجداته فى مجال الجمعيات الزراعية، مؤكدا سعادته بتلك الزيارة التى من شأنها رفع مستوى كفاءة المتخصصين فى الشأن التعاونى الزراعى، بما يعود بالنفع على منظومة العمل الزراعي

 

وفى سياق ذاته، أنهت مديرية الزراعة بالمحافظة فعاليات الدورات التدريبية عن الحشائش المخدة وخطورتها بمركز الداخلة تحت رعاية المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وإشراف إدارة التدريب برئاسة المهندسة وردة يونس مخلوف مدير إدارة التدريب، والتى أكدت أن الهدف الأساسى من الدورة التعرف على الحشائش المخدرة والتى تنمو بصورة طبيعية، ومنها نباتات الداتورة وغيرها من النباتات، وكيفية الفرق بينها وبين الحشائش العادية ليكون المهندس الزراعى ملما بجميع المعلومات من حوله ولتوعية وإرشاد المواطنين.


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