اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 07:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تستخدم الهواتف المحمولة فى تعقب المعرضين لخطر فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 06:46 م
روسيا تستخدم الهواتف المحمولة فى تعقب المعرضين لخطر فيروس كورونا ميخائيل ميشوستين رئيس الوزراء الروسى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمهل رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، السلطات 5 أيام لتطوير نظام لتعقب الذين خالطوا أى شخص أصيب بفيروس كورونا وذلك باستخدام بيانات تحديد الموقع الجغرافى بالهواتف المحمولة.

ووفق النظام الجديد سيستقبل الناس معلومات إذا خالطوا شخصا مصابا بالفيروس وستمرر المعلومات ذاتها إلى مقر إقليمي خاص انشئ لمكافحة الجائحة.

وقال الكرملين إن الإجراء قانوني وجزء من إجراءات تتخذها روسيا لمحاولة وقف انتشار الفيروس.

وسيتعقب الإجراء "المواطنين الذين على صلة بمرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد بناء على معلومات من شركات تشغيل الهواتف المحمولة عن الموقع الجغرافي للهاتف المحمول لشخص معين".

وقالت وزارة الاتصالات في بيان إن هذا "سيتيح تنبيه للمواطنين (عبر الهاتف) إذا خالطوا شخصا يعاني من فيروس كورونا المستجد، ويبعث لهم برسائل بضرورة اتباعهم العزل الذاتي".

وهناك 438 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في روسيا التي حظرت بشكل مؤقت دخول الأجانب للحد من انتشار الفيروس وهو عدد أقل من كثير من الدول الأوروبية.

ونصح سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو سكان العاصمة ممن تجاوز عمرهم 65 عاما والمصابين بأمراض مزمنة بالتزام منازلهم.

وتشدد روسيا قيود الحجر الصحي تدريجيا وتجهز نظامها الصحي لارتفاع الحالات، وقال سوبيانين إن على كبار السن والسكان الآخرين الأكثر عرضة للخطر الذهاب للصيدليات ومتاجر الأغذية فقط في حالة الضرورة وذلك بدءا من يوم الخميس وحتى 14 ابريل .


وزراء روسيا

كورونا

فيروس كورونا

مكافحه كورونا

تفشى كورونا

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا ترسل الطائرة العسكرية " العاشرة " لإيطاليا للمساعدة فى مكافحة "كورونا "

الإثنين، 23 مارس 2020 04:04 م

روسيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى من العمل على تصنيع لقاح ضد كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 02:33 م

خبراء روسيا يرجحون سقوط كورونا من نيزك بالفضاء..وإيران: هجوم بيولوجى أمريكى

الإثنين، 23 مارس 2020 01:46 م

روسيا ترسل طائرة خاصة إلى المغرب لإجلاء رعاياها

الإثنين، 23 مارس 2020 12:18 م

روسيا تجرى اختبارات الكشف عن كورونا على أكثر من 165 ألف شخص

الإثنين، 23 مارس 2020 11:35 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة