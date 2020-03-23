اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 04:43 م
خالد صلاح
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روسيا ترسل الطائرة العسكرية " العاشرة " لإيطاليا للمساعدة فى مكافحة "كورونا "

الإثنين، 23 مارس 2020 04:04 م
روسيا ترسل الطائرة العسكرية " العاشرة " لإيطاليا للمساعدة فى مكافحة "كورونا " كورونا ارشيفية
ا ش ا

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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين إرسال طائرة عسكرية "عاشرة " من طراز "ايل-76" إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس "كورونا " المستجد.
وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس " الروسية - إن طائرة النقل العسكرية من طراز "ايل-76" وهي "العاشرة" ، أقلعت من مطار "تشكالوفسكي " في (موسكو ) متجهة إلى إيطاليا تقل عسكريين روس و"تقنيات".
يشار إلى أنه بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي حول مناطق تنفيذ فعاليات الوقاية والتطهير من فيروس "كورونا" ، سيبدأ الخبراء العسكريون الروس تنفيذ مهامهم.
وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس "كورونا " المستجد في القارة الأوروبية.
ووفقا للبيانات الرسمية الأخيرة، فقد تم تسجيل ما يقرب من ستين ألف حالة إصابة، فيما لقي نحو خمسة آلاف وأربعمائة شخص حتفهم .
 

روسيا

كورونا

فيروس

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