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رسالة للمصريين من إيطاليا: لا ترتكبوا هذه الأخطاء

الإثنين، 23 مارس 2020 10:08 م
رسالة للمصريين من إيطاليا: لا ترتكبوا هذه الأخطاء
كتبت فاطمة خليل

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حذر مواطن مصري  مقيم  في إيطاليا الشعب المصرى من تكرار سيناريو انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، ونصحهم بالالتزام بمنازلهم والبعد عن التجمعات حتى لا ينتشر الفيروس ويصبح من الصعب السيطرة عليه مثلما حدث في إيطاليا.

 

 

وقال أن "فيروس كورونا بدأ ينتشر في مدينة ميلانو محافظة لومبرديا أواخر شهر فبراير الماضى وقررت الحكومة اغلاق محافظة لومبرديا فقط، لكن الشعب الإيطالي لم يحترم القرار واستهان بالأمر وسافروا الى مدن أخرى وبعضهم كان حاملا للفيروس ونشره."

وتابع قائلاً :  مع انتشار الفيروس بدأت الحكومة في إغلاق المدارس والجامعات لكن الناس لم تحترم الأمر وبدأوا في الخروج وهو ما زاد من انتشار الفيروس.

وأوضح، أنه على الرغم من أن قرار الحكومة بإغلاق إيطاليا بأكملها كان قرار متأخر بعد زيادة اعداد الإصابات والمرضى إلا إن الحكومة بدأت تسيطر على الوضع ولأول مرة نرى شوارع إيطاليا بدون ناس.. الموضوع مخيف."

ونصح المصريين بتقليل التجمعات قدر الإمكان والالتزام بالمنازل حتى لا ينتشر فيروس كورونا مثل إيطاليا.

 


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