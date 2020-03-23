اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"راحت عليه نومة".. سجن لص عامين سرق متجرا ونام بداخله ببريطانيا

الإثنين، 23 مارس 2020 06:13 م
"راحت عليه نومة".. سجن لص عامين سرق متجرا ونام بداخله ببريطانيا اللص
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصرف لص بشكل غريب  حيث استسلم للنوم داخل متجر كان يحاول سرقته فى مقاطعة كينت البريطانية، ولم يصحُ من غفوته إلا والشرطة تقف أمامه، وألقت شرطة كينت القبض على دوزى وليام ويليت، البالغ 26 عاماً، أثناء نومه خلف بوابة متجر فى مدينة كانتربيري، وبجواره سكين وحقيبة تحتوى على بضائع مسروقة، بعد تلقيها اتصالاً من شخص يفيد بوجود أثر اقتحام لبوابة المتجر.

333333
اللص

وذكرت صحيفة «ديلى ستار» البريطانية، أن ويليت اعترف بارتكابه عدداً من جرائم السرقة قبل محاولته سرقة المتجر، حيث شملت المسروقات التى ضُبطت بحوزته جهاز حاسوب لوحياً وهاتفاً محمولاً وجهازاً لتحديد المواقع.

وقضت محكمة كانتربيرى بسجن السارق لمدة عامين و4 أشهر بعد إدانته فى سلسلة من جرائم السرقة.

وجاء فى تعليق الضابط مايكل كينجويل من شرطة كينت «ربما استسلم ويليت للنوم أثناء عمله لكن الشرطة كانت يقظة، والآن سيحصل على فرصة كافية للنوم داخل زنزانته».

وارتفعت حصيلة الضحايا بسبب فيروس كورونا فى بريطانيا إلى 285 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، اليوم الاثنين، وقالت بريطانيا إنها تكثف توصيل إمدادات الوقاية للعاملين فى القطاع الصحى الذين يكافحون انتشار فيروس كورونا واستعانت بالجيش للمساعدة بعد أن واجهت صعوبات فى إيصال ما يكفى من تلك الإمدادات للمستشفيات.

وقال وزير الصحة مات هانكوك في بيان إن توزيع وإيصال الملايين من أغراض الوقاية الشخصية التى تشمل الكمامات هى مهمة سيقوم بها الجيش بتسيير شاحنات على مدار الساعة.

وأضاف أن ملايين إضافية من تلك الأغراض تم توصيلها بالفعل للمستشفيات وهيئة الإسعاف والعيادات العامة ودور الرعاية ومنشآت خدمة صحية أخرى على مدى الأيام الماضية. جاء ذلك بعد شكاوى من الطواقم الطبية من نقص أدوات الوقاية الكافية.

وذكر بيان مشترك من وزارة الصحة وخدمة الصحة الوطنية اليوم الاثنين أن السلطات سمحت بالسحب من المخزون الوطني الذي كان احتياطيا لمكافحة أي تفش للإنفلونزا بصورة وبائية لتوفير أغراض وأدوات الوقاية. وأشار البيان إلى أن الإمدادات تتزايد.

وقال هانكوك "نتخذ إجراءات عاجلة لضمان دعم موظفى خدمة الصحة الوطنية والرعاية الاجتماعية الذين يعملون بتفان في الصفوف الأمامية دون كلل لمواجهة هذا التفشي".

 

 


بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

كانتربيرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة