"راحت عليه نومة".. سجن لص عامين سرق متجرا ونام بداخله ببريطانيا

كتب محمد جمال

تصرف لص بشكل غريب حيث استسلم للنوم داخل متجر كان يحاول سرقته فى مقاطعة كينت البريطانية، ولم يصحُ من غفوته إلا والشرطة تقف أمامه، وألقت شرطة كينت القبض على دوزى وليام ويليت، البالغ 26 عاماً، أثناء نومه خلف بوابة متجر فى مدينة كانتربيري، وبجواره سكين وحقيبة تحتوى على بضائع مسروقة، بعد تلقيها اتصالاً من شخص يفيد بوجود أثر اقتحام لبوابة المتجر.



اللص

وذكرت صحيفة «ديلى ستار» البريطانية، أن ويليت اعترف بارتكابه عدداً من جرائم السرقة قبل محاولته سرقة المتجر، حيث شملت المسروقات التى ضُبطت بحوزته جهاز حاسوب لوحياً وهاتفاً محمولاً وجهازاً لتحديد المواقع.

وقضت محكمة كانتربيرى بسجن السارق لمدة عامين و4 أشهر بعد إدانته فى سلسلة من جرائم السرقة.

وجاء فى تعليق الضابط مايكل كينجويل من شرطة كينت «ربما استسلم ويليت للنوم أثناء عمله لكن الشرطة كانت يقظة، والآن سيحصل على فرصة كافية للنوم داخل زنزانته».

وارتفعت حصيلة الضحايا بسبب فيروس كورونا فى بريطانيا إلى 285 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، اليوم الاثنين، وقالت بريطانيا إنها تكثف توصيل إمدادات الوقاية للعاملين فى القطاع الصحى الذين يكافحون انتشار فيروس كورونا واستعانت بالجيش للمساعدة بعد أن واجهت صعوبات فى إيصال ما يكفى من تلك الإمدادات للمستشفيات.

وقال وزير الصحة مات هانكوك في بيان إن توزيع وإيصال الملايين من أغراض الوقاية الشخصية التى تشمل الكمامات هى مهمة سيقوم بها الجيش بتسيير شاحنات على مدار الساعة.

وأضاف أن ملايين إضافية من تلك الأغراض تم توصيلها بالفعل للمستشفيات وهيئة الإسعاف والعيادات العامة ودور الرعاية ومنشآت خدمة صحية أخرى على مدى الأيام الماضية. جاء ذلك بعد شكاوى من الطواقم الطبية من نقص أدوات الوقاية الكافية.

وذكر بيان مشترك من وزارة الصحة وخدمة الصحة الوطنية اليوم الاثنين أن السلطات سمحت بالسحب من المخزون الوطني الذي كان احتياطيا لمكافحة أي تفش للإنفلونزا بصورة وبائية لتوفير أغراض وأدوات الوقاية. وأشار البيان إلى أن الإمدادات تتزايد.

وقال هانكوك "نتخذ إجراءات عاجلة لضمان دعم موظفى خدمة الصحة الوطنية والرعاية الاجتماعية الذين يعملون بتفان في الصفوف الأمامية دون كلل لمواجهة هذا التفشي".