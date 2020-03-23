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رئيس وزراء اليابان: تأجيل أولمبياد طوكيو ربما يكون خيارنا بسبب كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 02:25 ص
رئيس وزراء اليابان: تأجيل أولمبياد طوكيو ربما يكون خيارنا بسبب كورونا شينزو آبى رئيس الوزراء الياباني
طوكيو (رويترز)

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قال شينزو آبى رئيس الوزراء الياباني، اليوم الاثنين، إن تأجيل أولمبياد طوكيو قد يصبح خيارا إذا كان من المستحيل إقامة دورة الألعاب "بشكل كامل" ، وأبلغ آبى البرلمان أن إلغاء دورة الألعاب ليس خيارا متاحا.

تدرس فى تأجيل أولمبياد طوكيو 2020، وأعطت نفسها مهلة أربعة أسابيع لاتخاذ قرار نهائى، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، أن المجلس التنفيذى للجنة الأولمبية الدولية اجتمع اليوم الأحد وسط ضغوط متزايدة من الرياضيين واللجان الأولمبية الوطنية من أجل تأجيل البطولة.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ يوم الجمعة إنه يتم النظر فى "سيناريوهات مختلفة" بشأن إقامة الأولمبياد، وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية أمام 3 سيناريوهات، هى إقامة البطولة فى موعدا الصيف المقبل، أو تأجيلها لعام 2021، أو إقامتها صيف 2022.

كانت الحكومة اليابانية، قد أكدت أنها عازمة على استضافة أولمبياد "آمنة" فى موعدها المحدد على الرغم من اقتراح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتأجيلها لمدة عام بسبب الفيروس.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

 

 


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