رئيس جامعة بني سويف: لن ندخر جهدا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة لن تدخر أى جهد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، جاء ذلك على خلفية تعقيم وتطهير الجامعة كلها ومشاركته بنفسه في حملة تعقيم وتطهير للتاكسيات والسرفيس الأجرة بالميادين المحيطة بالجامعة، مؤكدا لابد أن نكون ايجابيين وننشر الوعي ونتحمل مسئوليتنا المجتمعية.

وصرح الدكتور منصور فى بيان له ، أنه يشعر بارتياح تجاه الإجراءات والجهود غير المسبوقة التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مشيدا بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة قطاعات الدولة، حمي الله مصر وشعبها من كل سوء.

وكانت جامعة بنى سويف أصدرت بيان قالت فيه في إطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر فيروس " كورونا " المستجد وفي إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي له واصلت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن عمليات تعقيم وتطهير كافة المنشآت والمباني بها بحضور أمين عام الجامعة والامين المساعد ومدير الأمن ومديري الإدارات .