رئيس جامعة بنى سويف: تيسير تجديد صرف الامراض المزمنة حرصا على سلامتهم

بنى سويف هانى فتحى

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، صرف العلاج الشهرى لأصحاب الأمراض المزمنة من اعضاء هيئة التدريس والعاملين ولمن انتهى القرار الخاص بهم دون الرجوع إلى اللجنة الطبية للتجديد منعا للتكدس وذلك ضمن اجراءات الجامعة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واضاف رئيس الجامعة فى بيان له أعمال التطهير والتعقيم تتواصل على مدار الساعة داخل الكليات والإدارات والمدن الجامعية عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك فى اطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر فيروس " كورونا " المستجد وفى إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدى من الفيروس.

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف أن الجامعة لن تدخر أى جهد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، جاء ذلك على خلفية تعقيم وتطهير الجامعة كلها ومشاركته بنفسه فى حملة تعقيم وتطهير للتاكسيات والسرفيس الأجرة بالميادين المحيطة بالجامعة. مؤكدا لابد أن نكون ايجابيين وننشر الوعى ونتحمل مسئوليتنا المجتمعية.

وصرح الدكتور منصور انه يشعر بارتياح تجاه الإجراءات والجهود غير المسبوقة التى اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا. كما أشاد بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة قطاعات الدولة. حمى الله مصر وشعبها من كل سوء.