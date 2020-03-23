رئيس جامعة القناة تصرف مكافأة مالية تحفيزية للعاملين بالمستشفى الجامعى

الإسماعيلية – السيد فلاح

قالت، الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إنها توجه، تحية تقدير وإجلال لجميع القائمين بالعمل داخل المستشفى الجامعي خاصة بالذكر مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين والإداريين وذلك لما يقوم به العاملين بالمستشفيات من الدور فعال خلال هذه الظروف.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس أن مستشفى جامعة القناة السويس، أحد أهم المستشفيات الموجودة بمنطقة إقليم القناة وسيناء وهي المركز الأهم لعلاج المرضى من كافة محافظات الإقليم ويمتد عملها إلى المحافظات المجاورة.

واوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، إنه مع بداية اتخاذ الإجراءات الوقائية بالمستشفيات الجامعية والاستعداد لكافة الاحتمالات ومواجهة خطر تفشي فيروس كورونا أظهر جميع القائمين على العمل بالمستشفى قدره كبيرة على تحمل المسئولية ورفع حالة الاستعداد القصوى داخل المستشفى لاستقبال أي حالات مع العمل ٢٤ ساعة دون توقف.

وقررت رئيس جامعة قناة السويس، صرف مكافأة مالية للعاملين للعاملين بالمستشفى الجامعى؛ وذلك تقديرًا منها للجهد المبذول متمنيه أن نستطيع جميعًا مع العمل الجاد والدائم اجتياز هذة الفترة الصعبة.

قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتنمية الوعى بطرق المكافحة، والاطمئنان الكامل لتوافر المخزون الاستراتيجى لأدوات مكافحة العدوى بالمستشفيات لمدة 6 أشهر قادمة على الأقل، وتفعيل كافة عناصر المنظومة الطبية والعلاجية الخاصة بالمواجهة الشاملة، وضعت جامعة القناة خطة عمل للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات من خلال لجنة إدارة الأزمات التى تعمل على مدار 24 ساعة متواصلة من خلال غرفة عمليات، وذلك لمتابعة سير العمل لتنفيذ الخطة الموضوعة .

جاء ذلك خلال تقفدها اليوم، للمستشفى الجامعى يرافقها الدكتور عادل حسن، مدير عام المستشفيات الجامعية.