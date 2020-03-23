رئيس جامعة الزقازيق يقرر صرف مكافأة تشجيعية لجميع العاملين بمستشفيات الجامعة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق صرف مكافأة تشجيعية قدرها 400 جنيه لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك كتقديراً رمزياً لا يتناسب مع جهودهم غير العادية والمبذولة خلال الفترة الحالية، وتشجيعًا لهم على مواصلة تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لجميع المرضى والمترددين على المستشفيات.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهد المبذول والأداء المتميز خلال الفترة الحالية من جميع مقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات جامعة الزقازيق من الأطباء، وهيئة التمريض،والعاملين الإداريين،والفنيين، وتقديرهم للوضع الراهن وسعيهم لتذليل الصعاب وتسيير العمل بكل سهولة ويسر لتقديم خدمة صحية لائقة للمرضى.