رئيس جامعة الزقازيق يقرر صرف مكافأة تشجيعية لجميع العاملين بمستشفيات الجامعة

قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق صرف مكافأة تشجيعية قدرها 400 جنيه لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك كتقديراً رمزياً لا يتناسب مع جهودهم غير العادية والمبذولة خلال الفترة الحالية، وتشجيعًا لهم على مواصلة تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لجميع المرضى والمترددين على المستشفيات.
وأشاد رئيس الجامعة بالجهد المبذول والأداء المتميز خلال الفترة الحالية من جميع مقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات جامعة الزقازيق من الأطباء، وهيئة التمريض،والعاملين الإداريين،والفنيين، وتقديرهم للوضع الراهن وسعيهم لتذليل الصعاب وتسيير العمل بكل سهولة ويسر لتقديم خدمة صحية لائقة للمرضى.
ووجه "شعلان" الشكر لإدارة مستشفيات جامعة الزقازيق وجميع العاملين بها لعطائهم الدائم والمستمر وحرصهم على العمل بكل إخلاص وتقديم أفضل أداء، لافتاً إلي أنهم مثال يحتذي به للتفاني وإنكار الذات والعمل بقلب رجل واحد وبشكل دؤوب، داعياً المولي عز وجل أن يوفقهم جميعاً ويعينهم على مواصلة العمل والإجتهاد، وأن يحفظ وطننا الغالي مصر من كل مكروه وسوء.
وتابع شعلان تفاصيل خطة الجامعة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع فترة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، من خلال تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير اليومية على مستوى الكليات والمعاهد والمدن الجامعية وإدارات الجامعة .
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