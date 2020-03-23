اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 02:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

2.2 مليار جنيه إيرادات مستهدفة..

رئيس الدلتا للأسمدة: انخفاض سعر السماد يشعل المنافسة عالميًا

الإثنين، 23 مارس 2020 01:59 م
رئيس الدلتا للأسمدة: انخفاض سعر السماد يشعل المنافسة عالميًا المهندس عبد الواحد الدسوقى
كتب ـ عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، أن حالة التنافس في التصدير تشبه حالة الحرب بين الشركات سواء المصرية أو العالمية.
 
وأضاف الدسوقى  فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التنافس  شديد للغاية، نتيجة انخفاض أسعار الأسمدة عالميًا، فى الوقت الذى تقل تكاليف الشركات المنافسة عن شركتنا بنحو 40%، نتيجة حصولها على الطاقة بأسعار منخفضة تكاد تكون نصف الأسعار لدينا، كاشفا أن الصادرات تمثل طوق نجاة للشركة، التى تعانى من تقادم فى المعدات والآلات.
 
وحول مؤشرات الشركة للعام المقبل، أوضح أن الشركة تستهدف إنتاج 356 ألف أمونيا، و400 ألف طن يوريا، و125 ألف طن نترات، لافتًا أن الشركة تستهدف تحقيق 2.2 مليار جنيه إيرادات، مما يساهم فى خفض الخسائر المتوقعة، بنحو 100 مليون جنيه.
 
أشار عبد الواحد الدسوقى، إلى أن الخسائر من المتوقع أن تنخفض من 484 مليون جنيه، إلى نحو 380 مليون جنيه، لافتًا أنه سيتم مناقشة كافة تفاصيل الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2020-2021، غدا برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبحضور ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات، وأعضاء مجلس الإدارة.

الدلتا للاسمدة

قطاع الاعمال العام

عبد الواحد الدسوقى

السماد

القابضة الكيماوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة