رئيس الدلتا للأسمدة: انخفاض سعر السماد يشعل المنافسة عالميًا

كتب ـ عبد الحليم سالم

كشف المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، أن حالة التنافس في التصدير تشبه حالة الحرب بين الشركات سواء المصرية أو العالمية.

وأضاف الدسوقى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التنافس شديد للغاية، نتيجة انخفاض أسعار الأسمدة عالميًا، فى الوقت الذى تقل تكاليف الشركات المنافسة عن شركتنا بنحو 40%، نتيجة حصولها على الطاقة بأسعار منخفضة تكاد تكون نصف الأسعار لدينا، كاشفا أن الصادرات تمثل طوق نجاة للشركة، التى تعانى من تقادم فى المعدات والآلات.

وحول مؤشرات الشركة للعام المقبل، أوضح أن الشركة تستهدف إنتاج 356 ألف أمونيا، و400 ألف طن يوريا، و125 ألف طن نترات، لافتًا أن الشركة تستهدف تحقيق 2.2 مليار جنيه إيرادات، مما يساهم فى خفض الخسائر المتوقعة، بنحو 100 مليون جنيه.

أشار عبد الواحد الدسوقى، إلى أن الخسائر من المتوقع أن تنخفض من 484 مليون جنيه، إلى نحو 380 مليون جنيه، لافتًا أنه سيتم مناقشة كافة تفاصيل الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2020-2021، غدا برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبحضور ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات، وأعضاء مجلس الإدارة.