وأشار إلى أن الرئيس العراقى استنفد كل الطرق التى يمكن اتباعها؛ سواء التزامه بالمهلة الدستورية، وطلبه من الكتل السياسية المعنية حسم الأمر قبل يوم من نهاية المهلة، فضلاً عن توجيه استفسار إلى المحكمة الاتحادية، وكوني كنت أحد المرشحين، جاء تكليفي بشكل طبيعي،موضحا أنه يواصل اتصالاته مع مختلف الأطراف؛ بما فيها الأطراف التى لا تزال تتحفظ على اختياره، لأنه يريد حكومة يشارك فيها الجميع.

وأوضح أن الأزمة المالية التى يعيشها العراق حالياً بسبب انهيار أسعار النفط، هي واحدة من اهم ما ينبغي مواجهته والعمل عليه بكل جدية،وأن مواجهة فيروس كورونا، تدعونا إلى وقفة جادة على كل الصعد، وهو ما سوف نركز عليه في البرنامج الحكومي.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قال، إن رئيس الوزراء العراقى المكلف عدنان الزرفى سيحظى بدعم واشنطن والمجتمع الدولى إذا كان سيدعم سيادة العراق وينأى بنفسه عن الفساد ويحمى حقوق الإنسان ضمن أمور أخرى.