رئيسة المفوضية الأوروبية تخوض تحدى "Safe Hands" وتدعو 4 آخرين.. فيديو وصور

قبلت أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، Safe Hands Challenge أو تحدى "الأيدى النظيفة"، وهو تحدى أطلقته منظمة الصحة العالمية على منصات التواصل الاجتماعى للحفاظ على النظافة الشخصية وحث الناس على غسل أيديهم باستمرار للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى أصاب وقتل مئات آلاف الأشخاص حول العالم ضمن إحصائيات وارتفاع للضحايا لا يتوقف.

وشاركت رئيسة المفوضية الأوروبية فى التحدى ونشرت مقطع فيديو أثناء اتباعها الخطوات الصحيحة لغسل الأيدى كونها ضمن أهم إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكتبت فى تعليقها على الفيديو الذى نشرته عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، "شكرا لترشيحى تيدروس أدهانوم جيبريسوس.. لقد قبلت تحدى SafeHands".

Thank you for nominating me, @DrTedros! #SafeHands challenge accepted!



Follow the @WHO guidelines, wash your hands 🧼 💦and protect yourself & others from the #coronavirus!



I now challenge:

👉@melindagates

👉Christine @Lagarde

👉@YoYo_Ma

👉@jensspahn



Stay safe & healthy! pic.twitter.com/7dNQWwzMul