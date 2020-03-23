رئيسة المفوضية الأوروبية تخوض تحدى "Safe Hands" وتدعو 4 آخرين.. فيديو وصور

كتب محمد رضا

قبلت أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، Safe Hands Challenge أو تحدى "الأيدى النظيفة"، وهو تحدى أطلقته منظمة الصحة العالمية على منصات التواصل الاجتماعى للحفاظ على النظافة الشخصية وحث الناس على غسل أيديهم باستمرار للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى أصاب وقتل مئات آلاف الأشخاص حول العالم ضمن إحصائيات وارتفاع للضحايا لا يتوقف.





وشاركت رئيسة المفوضية الأوروبية فى التحدى ونشرت مقطع فيديو أثناء اتباعها الخطوات الصحيحة لغسل الأيدى كونها ضمن أهم إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكتبت فى تعليقها على الفيديو الذى نشرته عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، "شكرا لترشيحى تيدروس أدهانوم جيبريسوس.. لقد قبلت تحدى SafeHands".

وأضافت أورسولا فان ديرلاين، "اتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية.. اغسل يديك واحمى نفسك والآخرين من فيروس كورونا.. وأتحدى الآن: مليندا جيتس، ابنة الملياردير بيل جيتس مؤسس ميكروسوفت، وكريستين لاجارد رئيسة البنك المركزى الأوروبى، و"يو يو ما"، عازف الكمانجة الأمريكى من أصل صينى، ووزير الصحة الألمانى ينس سبان.. حافظوا على سلامتكم وصحتكم".

ويأتى هذا بعدما خاض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، Safe Hands Challenge أو تحدى "الأيدى النظيفة"، ونشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مقطع فيديو خلال مشاركته فى تحدى الأيدى النظيفة "Safe Hands Challenge"، بهدف تشجيع الناس على المشاركة فى التحدى والحرص على نظافتهم لتجنب الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد، كما نشر مقطع تدوينه رشح فيها عدد من قادة وزعماء العالم للمشاركة فى التحدى ليكونوا قدوة للشعوب.









ويشار إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، كان قد قال - فى وقت سابق - "أرشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ورئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج، وشينزو آبى رئيس وزراء اليابان، ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، وميما موتلى رئيسة وزراء باربادوس، ورئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، لمواجهة تحدى SafeHands، ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم والاتصال بـ 3 أشخاص آخرين على الأقل للانضمام إلينا.. معًا ضد COVID19".

كما وجه تيدروس أدهانوم جيبريسوس، التحدى إلى عدد من وزراء الصحة، بينهم، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ووزير الصحة العامة بجمهورية أفغانستان الإسلامية، ووزير الصحة الإيرانى، ووزير الصحة الأردنى، ووزير الصحة الكويتى، ووزير الصحة الباكستانى، ووزيرة الصحة الصومالية، ووزير الصحة السعودى، ووزير الصحة الهندى، ووزير صحة المالديف، ووزير صحة نيبال.









ويذكر أن الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، كانت قد حرصت على رفع الوعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأعادت نشر تغريدة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام الصحة العالمية، التى ظهر فيها وهو يوضح كيفية غسيل الأيدى الصحيح كأحد الإجراءات التى يمكن اتخاذها للحماية نفسك من فيروس كورونا COVID19".



