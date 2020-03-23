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ذعر أمريكى من خروج كورونا عن السيطرة.. نيويورك وحدها تفوق فرنسا فى الإصابات

الإثنين، 23 مارس 2020 11:53 ص
ذعر أمريكى من خروج كورونا عن السيطرة.. نيويورك وحدها تفوق فرنسا فى الإصابات شوارع نيويورك فارغة بسبب كورونا
كتبت: نهال طارق

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حالة من القلق المتزايد تنتاب الأمريكيين من احتمالات خروج وباء كورونا القاتل عن السيطرة بعد اتساع دائرة انتشاره في الولايات وبمقدمتها ولاية نيويورك التي باتت حالات الإصابة المؤكدة بها وحدها أكثر من معدلات انتشار كورونا في فرنسا.

وكشفت بيانات جديدة نشرها حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو ، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولاية يزيد عن عدد الحالات في فرنسا أو كوريا الجنوبية ، حيث ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 15168 حالة.

وقالت شبكة سي إن بي سي الأمريكية ، إن انتشار فيروس كورونا في نيويورك هو الأسوأ ، حيث تعتبر المدينة الآن هى مركز انتشار كورونا في الولايات المتحدة بأكملها.

وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، فإن نيويورك لديها عدد أكثر من حالات إصابة بوباء كورونا بشكل يفوق العديد من البلدان التي تصارع لاحتواء الانتشار بما في ذلك فرنسا وكوريا الجنوبية وسويسرا والمملكة المتحدة، كما تحتل ولاية واشنطن ثاني أكبر عدد من الحالات عند 1647. تليها كاليفورنيا عند 1518 .

وفقًا لتصريحات أدلي بها كومو في مؤتمر صحفي، فإن نيويورك  لديها اصابات أكثر من أي ولايه في البلاد ، ونصيب الفرد منها أكثر من أي دولة أخرى في العالم" ، مضيفًا أن الولاية اجرت اختبارات ل 61000 شخص. وقال إن ما يقرب من 15000 من هذه الاختبارات جديدة ، ونتج عنها اكتشاف 4800 حالة اصابة في اليوم الأخير.

وقال كومو إنه طلب من الحكومة الفيدرالية شراء المعدات الطبية ووقع على عدة مواقع لبناء مستشفيات مؤقتة لعلاج مرضى فيروس كورونا.

كما أضاف أن سلاح المهندسين بالجيش سيبني مستشفيات مؤقتة في مدينة نيويورك ، من ضمنهم مركز مؤتمرات سيحتوي على  أربعة مستشفيات اتحادية بسعة 250 سريرًا لكل منها.

تجري ولاية نيويورك أيضًا تجربة سريرية بداية من يوم الثلاثاء لنظام علاج هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين، وهما دواء يقول الأطباء في إفريقيا وأماكن أخرى إنهم رأوا نتائج جيدة في مكافحة الفيروس.

ووفقا للتقرير طلب كومو إن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى تأميم شراء اللوازم الطبية اللازمة ، مضيفا أن النقص في معدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة وأجهزة التنفس يؤدي إلى التلاعب بالأسعار، وقال إن الأقنعة التي كانت تكلف 85 سنتًا هي الآن 7 دولارات، قائلا "عندما تقوم الدول بذلك ، فإننا نتنافس ضد دول أخرى. قال كومو: "في بعض الحالات ، ننقذ ولايات أخرى". "هذا مجرد وضع مستحيل إدارته ، إذا لم نحصل على المعدات ، فقد نفقد الأرواح التي يمكننا إنقاذها إذا كان لدينا المعدات."


وباء كورونا

الولايات المتحدة

نيويورك

فرنسا

كوريا الجنوبية

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