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دونالد ترامب يهاجم وسائل الإعلام الأمريكية: مزيفة ويدمرون أنفسهم

الإثنين، 23 مارس 2020 01:29 م
دونالد ترامب يهاجم وسائل الإعلام الأمريكية: مزيفة ويدمرون أنفسهم دونالد ترامب
ريهام عبد الله

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هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وسائل الأعلام الأمريكية، ووصفها بأنها مزيفة، قائلا:" يكنون لى الكراهية، ألا يفهمون أنهم يدمرون أنفسهم".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أشاهد واستمع إلى وسائل الإعلام المزيفة، CNN وMSDNC وABC وNBC وCBS وبعض من FOX، يتوسلون بحماقة وغباء أن يكونوا صحيحين سياسياً، ونيويورك تايمز وواشنطن بوست، وكل ما أراه هو كراهية لى بأي ثمن، ألا يفهمون أنهم يدمرون أنفسهم؟".

ترامب
ترامب

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،قد أعلن، حالة الطوارئ الطبية فى الولايات المتحدة المتضررة بفيروس كورونا وعلى جميع المختبرات التجارية إعطاء الأولوية لفحص كورونا.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن السلطات الفيدرالية ستستعين بالحرس الوطنى لمواجهة فيروس كورونا، "كوفيد 19" فى نيويورك، لافتًا إلى أن هناك إمدادات طبية كبيرة تتوجه إلى الولايات لمواجهة.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفى له، أن أمريكا تسعى للاستجابة لحاجيات الولايات المتضررة، وتابع: "الحرس الوطنى سيتدخل لمساعدة نيويورك".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان، قد أعاد اليوم الأحد، نشر تغريدات حول منشأ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتى ترجح أن الفيروس موجود فى الولايات المتحدة منذ فترة، وجاء نص التدوينات التى أعاد متحدث الخارجية الصينية نشرها اليوم نقلا عن حسابات لأمريكيين، كالتالى "أعتقد حقا أن (كوفيد-19) كان هنا فى أمريكا لفترة من الوقت.. هل تتذكرون يا رفاق كيف كان حال جميع المرضى خلال فترة الأعياد أوائل يناير؟ كيف كان الجميع يقولون إنها الأنفلونزا وأن جرعات علاجها غير فعالة؟".

ويأتى إعادة نشر هذه التغريدات فى وقت تتصاعد فيه التوترات بين بكين وواشنطن بشكل كبير حول منشأ الفيروس، لاسيما بعد إلقاء كبار المسؤولين الأمريكيين اللائمة على الصين فى انتشار وباء (كوفيد-19).


ترامب

دونالد ترامب

كورونا

وسائل الاعلام الامريكية

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