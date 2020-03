دونالد ترامب يلمح لاقتراب إنتاج علاج لفيروس كورونا المستجد

لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإقتراب الدوائر الطبية الأمريكية من إنتاج علاج لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ، والذى تعمل على التوصل إليه عشرات من شركات الأدوية في العالم للحد من الفيروس الذي أودي بحياة الآلاف.

وفى تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي منذ قليل، قال فيها "نتيجة مبكرة رائعة للعلاج الذي سيبدأ تطبيقه غداً في ولاية نيويورك وأماكن أخري".

A great early result from a drug that will start tomorrow in New York and other places! #COVIDー19 https://t.co/4F4Qk4WFtK