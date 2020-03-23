دونالد ترامب يلمح لاقتراب إنتاج علاج لفيروس كورونا المستجد

كتب آسر أحمد

لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإقتراب الدوائر الطبية الأمريكية من إنتاج علاج لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ، والذى تعمل على التوصل إليه عشرات من شركات الأدوية في العالم للحد من الفيروس الذي أودي بحياة الآلاف.

وفى تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي منذ قليل، قال فيها "نتيجة مبكرة رائعة للعلاج الذي سيبدأ تطبيقه غداً في ولاية نيويورك وأماكن أخري".

A great early result from a drug that will start tomorrow in New York and other places! #COVIDー19 https://t.co/4F4Qk4WFtK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2020

ووثق ترامب تغريدته بتقرير من جريدة "نيويورك بوست" التي أبرزت علاج رجل مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر ٥٢ عاماً عن طريق دواء "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج الملاريات وأمراض المناعة الذاتية.

وسلطت الجريدة الضوء على العلاج الذي نجح في شفاء الرجل الخمسيني بعد خمسة ايام من اصابته بفيروس كورونا والذي يعد عقار مرتبط بالكلوروكين كعلاج لفيروس كوفيد ١٩.

وأصبحت الولايات المتحدة من أكثر الدول التي تضم مصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث توفي 416 شخصا وأُصيب أكثر من 33 ألف شخص.

وكان ترامب قد أعلن الأحد البدء بإنشاء مستشفيات ميدانية على نحو عاجل، تتسع لأربعة آلاف سرير، في الولايات الأمريكية الأكثر تضررا من جراء فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض إنه "أمر" وكالة إدارة الطوارئ الأمريكية بإنشاء مستشفيات فدرالية مخصصة لحالات الطوارئ بسعة ألف سرير في ولاية نيويورك وألفي سرير في كاليفورنيا وألف سرير في ولاية واشنطن.

وفي وقت سابق، استبعد ترامب فرض اجراءات عزل تام على أراضي كل البلاد في الوقت الراهن، في وقت أعلنت بنسلفانيا ونيفادا وقف كل الأنشطة غير الأساسية لتحذو بذلك حذو كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وإيلينوي.

وبالتالي باتت أكبر ثلاث مدن في الولايات المتحدة، نيويورك ولوس انجلوس وشيكاغو متوقفة عن الأنشطة حيث عزل حوالي مئة مليون شخص أنفسهم في منازلهم.

وقال حاكم ولاية نيويورك الأميركية أندرو كومو "نحن في الحجر الصحي"، مؤكدا أنه "الإجراء الأكثر تشددا الذي يمكن أن نتخذه".