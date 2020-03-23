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داونينج ستريت: وزير الخارجية يتولى مسئولية الحكومة حال إصابة جونسون بكورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 02:45 م
داونينج ستريت: وزير الخارجية يتولى مسئولية الحكومة حال إصابة جونسون بكورونا بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن وزير الخارجية، دومينيك راب سيتولى مسئولية إدارة البلاد إذا أصيب رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون بفيروس كورونا ، حسبما أكد رقم 10، أو رئاسة الوزراء البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه للمرة الأولى عقد اجتماع فى داونينج ستريت عبر مكالمة جماعية عبر الفيديو.

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن دومينيك راب سيتولى مسئولية الحكومة في حالة إصابة رئيس الوزراء بالمرض، وأكد المتحدث أن بوريس جونسون بخير. لكنه قال إن راب ، وزير الخارجية ، سيتولى المسؤولية إذا لم يتمكن جونسون من القيام بواجباته لأن راب هو أيضا وزير الخارجية الأول.

ومن ناحية أخرى، اتهم وزير الصحة البريطاني أولئك الذين ما زالوا يتعاملون بالسلوك "الأناني للغاية" الذي يهدد حياة العاملين في خدمة الصحة الوطنية وغيرهم ، حيث أشار إلى أن القيود الأكثر صرامة على الحركة من المحتمل أن تكون في الطريق.

و قال وزير الصحة ، مات هانكوك ، إن القواعد الأكثر صرامة مثل حظر التجول أو المزيد من عمليات الإغلاق يمكن أن تتم "قريبًا جدًا" وحث الأشخاص الذين لا يزالون يتواصلون اجتماعيًا أو يذهبون إلى مواقع العطلات على "إيقاف ذلك ، وإذا لم توقفه ، فإننا" سنتخذ المزيد من التدابير".

كان عمدة لندن، صادق خان قال إن الشرطة يمكن أن تستخدم سلطات الطوارئ لفرض القواعد المتعلقة بالمسافة الاجتماعية وتقليل الانتشار الإضافي لفيروس كورونا ، وسط مخاوف بشأن رسائل مختلطة من الحكومة المركزية بشأن هذه القضية.

وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن صادق خان حث الناس على البقاء في المنزل إذا كان ذلك ممكنًا، بعد مشاهد ازدحام الشواطئ والحدائق خلال عطلة نهاية الأسبوع ، والمخاوف من أن يفر الأشخاص من المدن إلى مناطق نائية في المملكة المتحدة مما قد يؤثر سلبا على الخدمات الصحية المحلية الأقل موارد.


كورونا

تفشى كورونا

بريطانيا وكورونا

بريطانيا

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