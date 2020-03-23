اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 04:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير: قرارات الرئيس ستنقذ القطاعات الاقتصادية المتضررة من "كورونا"

الإثنين، 23 مارس 2020 03:00 ص
خبير: قرارات الرئيس ستنقذ القطاعات الاقتصادية المتضررة من "كورونا" خالد الشافعى
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى  ، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن عدد من القطاعات ستتأثر سلبا من انتشار وباء كورونا، الأول تضرر عائدات القطاع السياحي وقد تصل خسائره لأرقام كبيرة جدا قد يتم تقديرها لاحقا، وحظر الطيران سيكلف الدولة حوالي 2.5 مليار جنيه، وكذلك احتمالية تراجع عائدات قناة السويس بسبب تضرر حركة التجارة العالمية، وكذلك خسائر البورصة المصرية، وهنا نؤكد أن القرارات التى أعلنها رئيس الجمهورية ستخفف من الآثار الاقتصادية على القطاعات المختلفة.

وأضاف الشافعى ، فى تصريحات خاصة، أن الإجراءات الحكومية التى أعلنها الرئيس ستخفف من الآثار السلبية لهذا الوضع الذى يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل وليس مصر منفردة، لذلك لابد من تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة للحيلولة دون مزيد من التأثر للاقتصاد المصرى جراء انتشار وباء كورونا.

 

وتابع رئيس مركز العاصمة، أن خسائر البورصة كانت كبيرة على مدار الفترة الماضية، لكن مع قرار الرئيس بإعفاء المستثمرين الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وتأجيلها للمصريين حتي 2022 ستؤدى إلى حدوث انتعاشة فى حركة التداولات وستؤدى إلى حدوث مكاسب بالبورصة.

 

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن طريقة تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا، والإجراءات التى يتم اتخاذها تباعا تؤكد أن هناك رؤية واضحة من الدولة للخروج من النفق المظلم وعبور المرحلة الحركة الحالية، خاصة القرارات المتعلقة بدعم القطاع الصناعى لأنه القطاع الأول المسئول عن توفير فرص عمل جديدة.

 

 


البورصة

قرارات الرئيس

الصناعة

خالد الشافعى

مركز العاصمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟.. الإفتاء تجيب

هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟.. الإفتاء تجيب

استعدادا لافتتاحها.. مناقصة لتوريد أثاث محطات مترو "النزهة ـ عدلى منصور"

استعدادا لافتتاحها.. مناقصة لتوريد أثاث محطات مترو "النزهة ـ عدلى منصور"

مطالب برلمانية بتسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة

مطالب برلمانية بتسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة

أين تُصلَّى صلوات الجَنَائز فى ظلِّ غلق المساجد.. الأزهر يجيب

أين تُصلَّى صلوات الجَنَائز فى ظلِّ غلق المساجد.. الأزهر يجيب

العروسان "أنطونيوس ونانسى" يواجهان كورونا بالمنيا بارتداء الكمامة وحمل الكلور

العروسان "أنطونيوس ونانسى" يواجهان كورونا بالمنيا بارتداء الكمامة وحمل الكلور

التعليم لطلاب الثانوية: يجب متابعة المناهج على القنوات التعليمية

التعليم لطلاب الثانوية: يجب متابعة المناهج على القنوات التعليمية

مرتضى منصور عن تسريح الأجهزة الفنية للزمالك: تخاريف من المتآمرين والمخربين

مرتضى منصور عن تسريح الأجهزة الفنية للزمالك: تخاريف من المتآمرين والمخربين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة