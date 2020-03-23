خبير: قرارات الرئيس ستنقذ القطاعات الاقتصادية المتضررة من "كورونا"

كتب إسلام سعيد

قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن عدد من القطاعات ستتأثر سلبا من انتشار وباء كورونا، الأول تضرر عائدات القطاع السياحي وقد تصل خسائره لأرقام كبيرة جدا قد يتم تقديرها لاحقا، وحظر الطيران سيكلف الدولة حوالي 2.5 مليار جنيه، وكذلك احتمالية تراجع عائدات قناة السويس بسبب تضرر حركة التجارة العالمية، وكذلك خسائر البورصة المصرية، وهنا نؤكد أن القرارات التى أعلنها رئيس الجمهورية ستخفف من الآثار الاقتصادية على القطاعات المختلفة.

وأضاف الشافعى ، فى تصريحات خاصة، أن الإجراءات الحكومية التى أعلنها الرئيس ستخفف من الآثار السلبية لهذا الوضع الذى يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل وليس مصر منفردة، لذلك لابد من تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة للحيلولة دون مزيد من التأثر للاقتصاد المصرى جراء انتشار وباء كورونا.

وتابع رئيس مركز العاصمة، أن خسائر البورصة كانت كبيرة على مدار الفترة الماضية، لكن مع قرار الرئيس بإعفاء المستثمرين الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وتأجيلها للمصريين حتي 2022 ستؤدى إلى حدوث انتعاشة فى حركة التداولات وستؤدى إلى حدوث مكاسب بالبورصة.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن طريقة تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا، والإجراءات التى يتم اتخاذها تباعا تؤكد أن هناك رؤية واضحة من الدولة للخروج من النفق المظلم وعبور المرحلة الحركة الحالية، خاصة القرارات المتعلقة بدعم القطاع الصناعى لأنه القطاع الأول المسئول عن توفير فرص عمل جديدة.