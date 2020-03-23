حملة نظافة مكبرة بالكلور والمطهرات وأخرى ضد "الشيشة" بالكوامل بحرى بسوهاج.. صور

سوهاج – محمود مقبول

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة الكوامل بحرى بمحافظة سوهاج، حملة نظافة مكبرة، استهدفت تعقيم ورش المبانى والمنشآت الخاصة بالوحدة، بالكلور والمواد المطهرة، وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تحت إشراف المهندس مختار أسعد، رئيس الوحدة المحلية، وفهد خلف نحمد سكرتير الوحدة.

كما قامت الوحدة المحلية للكوامل بحري، بحملة لمنع الشيشة بالمقاهي والكازينوهات، وذلك بناء على تعليمات المدير العام ورئيس مركز ومدينة سوهاج.

وأسفرت حملة النظافة، عن رفع حوالي خمسة عشرة طن من القمامة، فيما أكد " مختار" علي أهمية تكثيف حملات النظافة بالطرق الرئيسية و المداخل لرفع كفاءة مستوي النظافة و الحفاظ علي المظهر الحضارى.

وأوضح أن النظافة تأتى كأولوية هامة، وخاصة فى ظل ما تشهده البلاد والعالم من مخاطر انتشار فيروس كورونا.



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة