حملة تطهير وتعقيم بالمتحف المصرى بالتحرير

كتب أسامة عبد الحميد - تصوير رويترز



بدأت وزارة السياحة والآثاراليوم الإثنين، حملة تطهير وتعقيم المتحف المصرى بالتحرير، ضمن حملة تطهير وتعقيم المواقع الآثرية التى تقوم بها وزارة السياحة والآثار، لمواجه انتشار فيروس كورونا.



كانت وزارة السياحة والآثار قد فعلت صباح اليوم، قرار غلق جميع المتاحف والمواقع الاثرية بجمهورية مصر العربية ليستمر الغلق حتى 31 مارس، للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان ووفقا للمعايير العالمية.



كما أجرت وزارة السياحة والآثار، استعدادتها لبدء عمليات تعقيم المناطق الأثرية والمتاحف بكامل محافظات الجمهورية، وهى الحملة التى بدأت صباح أمس، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، فى ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.



وبدأت وزارة السياحة والآثار بتعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الأثرية بمدينتى الإسكندرية ورشيد، فيما شددت على الشركات السياحية التى لازال لديها وفد سياحية لم تغادر بعد لإنهاء كافة الزيارات اليوم، حيث سيتم إغلاق كافة المواقع بعد منتصف الليل.







أعمال التطهير بالمتحف المصرى بالتحرير



التطهير والتعقيم بغرف الممويات بالمتحف المصرى



التطهير والتعقيم لأرضيات المتحف المصرى



المتحف المصرى بالتحرير



بهو المتحف المصرى بالتحرير



تطهير وتعقيم المتحف المصرى بالتحرير



تعقيم وتطهير أرضيات وحوائط المتحف المصرى بالتحرير



جانب من حملة تطهير وتعقيم المتحف المصرى



حملة مكبرة لوزارة السياحة والآثار لتطهير وتعقيم المتحف المصرى



حملة وزارة السياحة لتطهير وتعقيم المتحف المصرى



عمليات التطهير تشمل المتحف المصرى بالكامل



عمليات التطهير والتعقيم تشمل كافة أرجاء المتحف المصرى



وزارة السياحة والآثار تبدأ حملة تطهير وتعقيم المتحف المصرى



