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حملات تطهير مكثفة لأماكن التجمعات بالعاشر من رمضان وغلق كافيهات .. صور

الإثنين، 23 مارس 2020 02:04 م
حملات تطهير مكثفة لأماكن التجمعات بالعاشر من رمضان وغلق كافيهات .. صور حملات علي المقاهى
الشرقية- إيمان مهنى

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أشرف المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، علي  حملات تطهير وتعقيم ورش الطرق الرئيسية بأماكن التجمعات العامة بالمدينة

وتابع أنه قامت فرق الرش والتعقيم،  بأعمال رش طريق ابو بكر الصديق و منطقه الأردنية التجارية ومداخل المحلات ذات الكثافه واماكن تجمع العماله اليومية، وقيام حملات برش وتعقيم شوارع الحي العاشر و الحى الرابع عشر بالمياه المختلطه بالكلور ،  وكذا اعمال رش وتعقيم عمارات الاسكان الإجتماعى بالحي السادس عشر.

وأكد شاهين، الالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع قرارات الدولة، وأشاد بتفاعل جميع سكان المدينة كخطوة وقائية للحد من انتشار الفيروس .

كما قاد حملات لاداره الاشغالات بعمل حملات علي الكافيهات و القهاوي وذالك لرفع كافه الاشغالات والتحفظ علي الشيشه بالكافيتريات الغير ملتزمه بقرارات الدولة،  بالاشتراك مع شرطه المرافق وقسم اول العاشر من رمضان،  مع وضع بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين المتردين على الكافيهات.

يشار إلى ان محافظ الشرقية،  شدد علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

ونفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز  و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على  السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع  حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية  وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.

 

 

حملات تطهير مكثفة لأماكن التجمعات بالعاشر من رمضان وغلق كافيهات (1)
حملات تطهير مكثفة لأماكن التجمعات بالعاشر من رمضان وغلق كافيهات 

 

حملات تطهير مكثفة لأماكن التجمعات بالعاشر من رمضان وغلق كافيهات (2)
حملات تطهير مكثفة لأماكن التجمعات بالعاشر من رمضان وغلق كافيهات 

 

حملات تطهير مكثفة لأماكن التجمعات بالعاشر من رمضان وغلق كافيهات (3)
حملات تطهير مكثفة لأماكن التجمعات بالعاشر من رمضان وغلق كافيهات 

 

حملات تطهير مكثفة لأماكن التجمعات بالعاشر من رمضان وغلق كافيهات (4)
حملات تطهير مكثفة لأماكن التجمعات بالعاشر من رمضان وغلق كافيهات 

 

حملات تطهير مكثفة لأماكن التجمعات بالعاشر من رمضان وغلق كافيهات (5)
حملات تطهير مكثفة لأماكن التجمعات بالعاشر من رمضان وغلق كافيهات 

 

حملات تطهير مكثفة لأماكن التجمعات بالعاشر من رمضان وغلق كافيهات (6)
حملات تطهير مكثفة لأماكن التجمعات بالعاشر من رمضان وغلق كافيهات

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