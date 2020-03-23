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حماية المستهلك بالقليوبية: تلقينا 23 بلاغا حول ارتفاع أسعار المطهرات والكمامات

الإثنين، 23 مارس 2020 02:00 ص
حماية المستهلك بالقليوبية: تلقينا 23 بلاغا حول ارتفاع أسعار المطهرات والكمامات اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلن فرع جهاز حماية المستهلك بالقليوبية، برئاسة اللواء سيد عثمان رئيس الفرع، أن شكاوى المواطنين التى ترد للجهاز يتم فحصها على الفور بجدية وسرعة كبيرة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور راضى عبد المعطي رئيس الجهاز، ونظرا للظروف الراهنة التى تمر بها الدولة من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالمرور على الأسواق والصيدليات.

وأضاف رئيس فرع القليوبية، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التأكد من عدم حجب المطهرات والكمامات أمام جمهور المواطنين أو بيعها بأعلى من السعر المقرر، أو التلاعب بالأسعار، إلى جانب التأكد من جودة المنتج المعروض ومدى جودة المستحضرات، مشيرا إلى أن فرع الجهاز تلقى 23 شكوى بشأن ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات بالصيدليات.

وتابع أنه تم على الفور، بالتنسيق مع المقر الرئيسي بالقاهرة، تشكيل حملات ولجان لإجراء محاولة شراء ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المخالفين لمنع تكرار مثل هذه الأعمال.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أمس الأحد، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه أعطى المحافظ تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أى طارئ.

 


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