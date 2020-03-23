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حبس 3 متهمين بحوزتهم 2 كيلو حشيش بالشروق 4 أيام

الإثنين، 23 مارس 2020 03:33 م
حبس 3 متهمين بحوزتهم 2 كيلو حشيش بالشروق 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 3 متهمين بحيازة 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش  بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة بمرور قوة تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي، بدائرة قسم شرطة الشروق، وتمكنت من ضبط 3 متهمين حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش "وزنت 2 كيلوجرام"، مبلغ مالي، 6 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.


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