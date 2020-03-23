حبس قاتل طفلته بالخصوص 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار أحمد الخزرجي رئيس النيابة الخصوص وإشراف المستشار المحامي العام لنيابات جنوب بنها حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لتعديه بالضرب بالعصا على ابنته وركلها بالأرجل حتي وفاتها، كما صرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفلة عقب مناظرة الطب الشرعي لها لبيان سبب الوفاة.

كما أمرت النيابة العامة بالخصوص، بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية الطفلة.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث الخصوص، بتلقية إشارة من المستشفى بوصول الطفله عمرها 6 سنوات جثة هامدة إثر إصابات في الرأس وأنحاء الجسد أودت بحياتها، جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

وانتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي لمكان الواقعة ، وتوصلت التحريات الجنائية إلى أن وراء الواقعة والد المجني عليها، حيث تعدى عليها بالضرب بالأرجل والعصى بسبب قيامها بالجلوس عند الجيران مما أدى إلى وفاتها في الحال، عقب تقنين الإجراءات واستأذان النيابة العامة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص من ألقبض على الأب ويدعى "ه ا ف" 30 سنة، عامل وبمواجهتة أمام ضباط قسم شرطة الخصوص اعترف بارتكاب الواقعة،واحيلا المتهم للنيابة العامة .

وقررت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية برئاسة المستشار أحمد الخزرجي رئيس النيابة الخصوص وأشراف المستشار المحامي العام لنيابات جنوب بنها حبس عامل 4 ايام علي ذمة التحقيقات لقيامه بالتعدى بالضرب بالعصا علي ابنتة وركلها بالأرجل حتي وفاتها المنية ،كما صرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفلة عقب مناظرة الطب الشرعي لها لبيان سبب الوفاة كما أمرت النيابة العامة بالخصوص، بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية الطفلة.