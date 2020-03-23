حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالإتجار فى الحشيش المخدر بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنح مستأنف مركز سوهاج ،حبس المتهم "م.م.ط" 30 سنة وشهرته الكوك عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة مركز سوهاج، بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج ، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش على نطاق واسع، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف فى المركز والقرى المجاورة له بدائرة مركز سوهاج.

وبعد تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، و تم القبض على المتهم، وبحوزته عدد من قطع الحشيش وزنت 100 جرام كانت معدة للبيع ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالته إلى محكمة الجنح والتى قررت تجديد حبسه 15 يوما .

وكان محامى المتهم قد طالب بإجراءات القبض على المتهم وبطلان حالة التلبس إلا أن المحكمة قررت تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق.