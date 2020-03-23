اليوم السابع
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جهاز تنظيم الكهرباء ينشر بعض الخطوات للتعامل مع المحصلين للوقاية من كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 02:31 م
جهاز تنظيم الكهرباء ينشر بعض الخطوات للتعامل مع المحصلين للوقاية من كورونا مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعض الخطوات البسيطة التى يمكن فعلها أثناء التعامل مع محصل الكهرباء أو أى شخص يتم التعامل معه لإحضار طلبات منزلية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، ويوضح الجهاز بعض الخطوات التى يجب اتباعها:

1- احرص على أن تكون المسافة بين وبين محصل لا تقل عن متر ونصف.

2- لا تضع النقود فى فمك مثلما يفعل البعض.

3- بعد الحصول على فاتورة الكهرباء قم بتطهيرها بأى نوع مطهر من الموجود لديك واتركها حتى تجف.

4- بعد انتهاء المعاملة مع محصل الكهرباء اغسل يديك بالماء و الصابون جيدا.


وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهوريه ملزمة بتنفيذ تعليمات وزارة الصحة الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين بشكل عام ، موكدا أن وزارة الكهرباء اخذت كافة التدابير الإحترازية و الوقائية للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع.

و أضاف شاكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أنه تم التنبيه على جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ال9 بضرورة توفير الكمامات و المواد المطهرة لجميع العاملين الذين يتطلب عملهم الاختلاط بالجمهور وخاصة المحصلين، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يتجاهل تعليمات وزارة الصحة من اصغر عامل بالوزارة لاكبر عامل بها.

و طالب شاكر المواطنين بشكل عام و العاملين بوزارة الكهرباء بشكل خاص بضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة الوقائية اللازمة لمواجهة و الحد من انتشار فيروس كورونا.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

كورونا

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

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