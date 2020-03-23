جامعة روسية تبتكر مادة بوليميرية مطهرة قد تحمي من فيروس كورونا

هند المغربي

قال المكتب الإعلامي لجامعة كبردينو - بلقاريا الروسية، إن علماء مركز المواد المتقدمة والتقنيات المضافة ابتكروا مواد بوليميرية مطهرة يمكن أن تحمي من فيروس كورونا وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم.

وجاء في بيان الجامعة : "حصل علماء مركز المواد المتقدمة والتقنيات المضافة، على براءة اختراع لابتكارهم، وقد أكدت نتائج التجارب المخبرية على الخصائص المطهرة لهذه المواد، وعدم سميتها وأنها غير ضارة بالإنسان إطلاقا".

وأشار البيان إلى أن هذه المواد تم استخدامها يوم الجمعة 20 مارس الجاري في تطهير جدران مبنى الجامعة.

وجاء في البيان: "تضمن هذه المواد حماية فعالة للأسطح لفترة زمنية طويلة من مختلف الفطريات والميكروبات لذلك يجب استخدامها في تطهير مقابض الأبواب والدرابزين وأزرار المصاعد في مباني الجامعة".

ويضيف البيان، يدرس علماء الجامعة حاليا مستوى فعاليتها وتأثيرها في الخصائص البيولوجية وبنية أنواع فيروس كورونا المعدية.