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جامعة المنصورة تبدأ العمل بنظام العيادة الإلكترونية للمرضى والعلاج عن بعد

الإثنين، 23 مارس 2020 05:08 م
جامعة المنصورة تبدأ العمل بنظام العيادة الإلكترونية للمرضى والعلاج عن بعد جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت جامعة المنصورة بدء العمل بالكشف على المرضى عن بعد " بنظام العيادة الالكترونية " بقسم الأمراض المتوطنة بمستشفى الجامعة الرئيسى حرصًا على سلامة المرضى فى ظل الظروف الراهنة والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل أعداد المرضى المتواجدين بالعيادات الخارجية، ولحل مشكلة الزحام التى تواجه المستشفيات الجامعية، فى ظل الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بشكل غير تقليدى، تحت اشراف الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية ، الدكتور الشعراوى كمال مدير مستشفى الجامعة الرئيسى ، الدكتور محمود عبد العزيز رئيس قسم الامراض المتوطنة ، الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية.

وأوضح الدكتور محمود عبد العزيز ، أن النظام الجديد يتيح للمريض طلب المشورة من العيادة الطبية التخصصية طبقًا لحالته الصحية وبالأخص مرضى الكبد ، حيث يقوم الطبيب المكلف بالعيادة بالتواصل مع المريض عبر الإنترنت بالصوت والصورة أو الهاتف العادى أو المحمول ويقوم بالرد على استفسارات الحالة المرضية ومتابعتها للعلاج حيث يقوم الطبيب بالدخول على نظام ابن سينا الطبى الإلكترونى ومراجعة البيانات الطبية والارشيف الطبى للمريض ويمكن البرنامج الطبيب التعرف على التاريخ الطبى السابق للمريض، و جميع البيانات الطبية والمتابعات ذات الصلة التى أجريت للمريض، وبذلك يتم تقديم الاستشارات العلاجية للمرضى، و فى حالات الضرورة يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور للمستشفى الجامعى .

ونوه الدكتور حاتم الالفى، أنه تم تقسيم مجموعات عمل مستمرة طوال أيام الأسبوع للرد على استفسارات المريض ومتابعة حالتهم الصحية الكترونيا دون اللجوء للخروج من المنزل،

واشار الدكتور سعد محمد البيومي، نائب بقسم الأمراض المتوطنة، أن جميع الاطباء وهيئة التمريض بالقسم مستمرين فى مهامهم الانسانية لتقديم الخدمة الطبية للمرضى مع مراعاة تقليل الاعداد قدر الامكان فهم خط الدفاع الاول لانتشار اى مرض .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حجازى، أن ادارة المستشفيات بجامعة المنصورة تعمل على اتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على حياة المرضى المترددين على المستشفيات والمراكز الطبية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والاستفادة من التحول الرقمى للخدمات الطبية التى تقدم للمرضى من خلال البرامج الالكترونية الطبية لمتابعة المرضى والتى تتميز بها جامعة المنصورة

كما وجه الشكر الشكر لجميع الأطباء وهيئة التمريض المتواجدين للتواصل مع المرضى على مدار 24 ساعة لمتابعة المرضى وتشخيص الحالات وتقديم العلاج المناسب لهم مضيفا انه يمكن الاستفسار من العيادة الالكترونية عن طريق الرقم 01094286543 يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 4 مساءا ما عدا الجمعه

 

 

 


الدقهلية

أخبار الجامعات

جامعة المنصورة

العلاج عن بعد

الزحام بالمستشفيات الجامعية

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