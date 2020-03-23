اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الإسكندرية: التوسع باستخدام التكنولوجيا فى التعاملات الجامعية وعقد اللقاءات

الإثنين، 23 مارس 2020 11:49 ص
جامعة الإسكندرية: التوسع باستخدام التكنولوجيا فى التعاملات الجامعية وعقد اللقاءات مجلس خدمة المجتمع والبيئة بجامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مجلس خدمة المجتمع والبيئة بجامعة الإسكندرية تنفيذاً للإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة بتعليق جميع الفعاليات والاجتماعات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة عقد مجلس شئون خدمة المجتمع أمس من خلال تقنية الفيديو كونفرانس وذلك برئاسة الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم خلال الإجتماع التأكيد بضرورة تكاتف الجميع من أجل العبور من تلك المرحلة الحرجة التى  تمر بها البلاد وضرورة إتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .

 

كما قرر التوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية لتداول المستندات داخل وخارج العمل واستخدام الأدوات الحديثة لعقد الإجتماعات الدورية عن بعد    كما تمت الإشارة  إلى الإجراءات التى إتخذتها الجامعة من تعقيم وتطهير كافة منشأت الجامعة وأثنى على الدور التى تقوم به كلية الزراعة حيال وذلك بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، والمبادرة التى قدمتها وزارة الزراعة بتوفير المعدات اللازمة لعملية التطهير، وكذا الدور التى قامت به أكاديمية البحث العلمى من توفير المواد المعقمة بسعر التكلفة للمنشأت والإستخدام الشخصى للجامعات الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى .

 

وأكد المجلس على ضرورة إنتهاء منسقي الكليات والمعاهد من اعداد الملفات الخاصة بجائزة التميز الحكومى، تمهيداً لمراجعتها من قبل إدارة الجامعة والتقدم لهذه الجائزة فى نسختها الثانية 2020 .

 

واستعرض المجلس متابعة التقارير التى قدمتها كليات ومعاهد الجامعة عن حساب البصمة الكربونية والتأكيد على على ضرورة الإستمرار فى تطبيق ذلك القياس فى الفترة القادم،و   أكد المجلس على ضرورة تفعيل مبادرة Call for Ideas والتى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وكذا البدء فى إتخاذ خطوات إيجابية سعياً لتطبيق أفكار الطلاب والخريجيين وتسويقها مع الإحتفاظ الكامل بحقوق الملكية الفكرية لأصحابها .

 

واستعرض المجلس التقرير الخاص بالدورى الرياضي الذى نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب بالجامعة بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وذلك فى إطار مشاركة الجامعة بمبادرة  " إسكندرية بلا إدمان " خلال الفترة من 23- 26 فبراير 2020 .

 

ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من  الدكتورة  رشا الشنيطى الأستاذ المساعد بكلية الطب بعنوان ( إنشاء وتوطين مكتب تسويق نقل التكنولوجيا والإبتكار وملحقاتها ).

 

 

واستعرض التقرير الدورى لمشروع البحث المقدم من الدكتورة  أميرة حمدان  الأستاذ المساعد بكلية العلوم بعنوان ( نظام متكامل للإدارة المستدامة للمياه فى مجال الزراعة ) .

 

واستعرض المجلس التقرير الدورى لمشروع البحث المقدم من السيدة الأستاذ الدكتور/ عبير فكرى النحاس الأستاذ بكلية الطب البيطرى بعنوان ( السيطرة الإستراتيجية عن مرض الحمى القلاعية المتوطن فى مصر ).

 

كما وافق المجلس على مشروع البحث المقدم من السيدة الأستاذ الدكتور / مها عادل الأستاذ بكلية التمريض بعنوان ( إعداد برامج جديدة للدراسات العليا)

كما استعرض المجلس عدة تقارير عن حملة أتحضر للأخضر وندوات عن فيروس كورونا المستجد والتجربة الأ مريكية لمكافحة الإدمان والمخدرات  وإدمان مواقع التواصل الإجتماعى والوضع المائى فى مصر والتى تمت بكليات العلوم والتربية والتمريض والزراعة بالجامعة .

 

مجلس خدمة المجتمع والبيئة بجامعة الإسكندرية (1)
مجلس خدمة المجتمع والبيئة بجامعة الإسكندرية

 

مجلس خدمة المجتمع والبيئة بجامعة الإسكندرية (2)
مجلس خدمة المجتمع والبيئة بجامعة الإسكندرية 

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة