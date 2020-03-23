جامعة الإسكندرية: التوسع باستخدام التكنولوجيا فى التعاملات الجامعية وعقد اللقاءات

الإسكندرية أسماء على بدر

قرر مجلس خدمة المجتمع والبيئة بجامعة الإسكندرية تنفيذاً للإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة بتعليق جميع الفعاليات والاجتماعات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة عقد مجلس شئون خدمة المجتمع أمس من خلال تقنية الفيديو كونفرانس وذلك برئاسة الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم خلال الإجتماع التأكيد بضرورة تكاتف الجميع من أجل العبور من تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد وضرورة إتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .

كما قرر التوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية لتداول المستندات داخل وخارج العمل واستخدام الأدوات الحديثة لعقد الإجتماعات الدورية عن بعد كما تمت الإشارة إلى الإجراءات التى إتخذتها الجامعة من تعقيم وتطهير كافة منشأت الجامعة وأثنى على الدور التى تقوم به كلية الزراعة حيال وذلك بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، والمبادرة التى قدمتها وزارة الزراعة بتوفير المعدات اللازمة لعملية التطهير، وكذا الدور التى قامت به أكاديمية البحث العلمى من توفير المواد المعقمة بسعر التكلفة للمنشأت والإستخدام الشخصى للجامعات الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى .

وأكد المجلس على ضرورة إنتهاء منسقي الكليات والمعاهد من اعداد الملفات الخاصة بجائزة التميز الحكومى، تمهيداً لمراجعتها من قبل إدارة الجامعة والتقدم لهذه الجائزة فى نسختها الثانية 2020 .

واستعرض المجلس متابعة التقارير التى قدمتها كليات ومعاهد الجامعة عن حساب البصمة الكربونية والتأكيد على على ضرورة الإستمرار فى تطبيق ذلك القياس فى الفترة القادم،و أكد المجلس على ضرورة تفعيل مبادرة Call for Ideas والتى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وكذا البدء فى إتخاذ خطوات إيجابية سعياً لتطبيق أفكار الطلاب والخريجيين وتسويقها مع الإحتفاظ الكامل بحقوق الملكية الفكرية لأصحابها .

واستعرض المجلس التقرير الخاص بالدورى الرياضي الذى نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب بالجامعة بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وذلك فى إطار مشاركة الجامعة بمبادرة " إسكندرية بلا إدمان " خلال الفترة من 23- 26 فبراير 2020 .

ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتورة رشا الشنيطى الأستاذ المساعد بكلية الطب بعنوان ( إنشاء وتوطين مكتب تسويق نقل التكنولوجيا والإبتكار وملحقاتها ).

واستعرض التقرير الدورى لمشروع البحث المقدم من الدكتورة أميرة حمدان الأستاذ المساعد بكلية العلوم بعنوان ( نظام متكامل للإدارة المستدامة للمياه فى مجال الزراعة ) .

واستعرض المجلس التقرير الدورى لمشروع البحث المقدم من السيدة الأستاذ الدكتور/ عبير فكرى النحاس الأستاذ بكلية الطب البيطرى بعنوان ( السيطرة الإستراتيجية عن مرض الحمى القلاعية المتوطن فى مصر ).

كما وافق المجلس على مشروع البحث المقدم من السيدة الأستاذ الدكتور / مها عادل الأستاذ بكلية التمريض بعنوان ( إعداد برامج جديدة للدراسات العليا)

كما استعرض المجلس عدة تقارير عن حملة أتحضر للأخضر وندوات عن فيروس كورونا المستجد والتجربة الأ مريكية لمكافحة الإدمان والمخدرات وإدمان مواقع التواصل الإجتماعى والوضع المائى فى مصر والتى تمت بكليات العلوم والتربية والتمريض والزراعة بالجامعة .



مجلس خدمة المجتمع والبيئة بجامعة الإسكندرية