اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 08:00 م
خالد صلاح
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تونس تبدى استعدادها لإرسال وفد طبى لمساعدة إيطاليا فى مواجهة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 06:35 م
تونس تبدى استعدادها لإرسال وفد طبى لمساعدة إيطاليا فى مواجهة كورونا الرئيس التونسى قيس سعيد
أ ش أ

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أعرب الرئيس التونسى قيس سعيد، عن استعداد بلاده لإرسال وفد طبى لمعاضدة جهود السلطات الإيطالية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، "على الرغم من تواضع الإمكانيات المتوفرة فى تونس، لأن الوضع اليوم فى العالم يتعلق بالأمم كلها لا بدولة واحدة"، وذكرت الرئاسة التونسية، اليوم الإثنين، أن قيس سعيد أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيطالى سارجيو ماتاريلا، تناول فيها الوضع الصحى فى إيطاليا وفى تونس والوضع الصحى فى العالم كله.
 
وأضافت، أنه تم التطرق خلال هذه المحادثة إلى المبادرة التونسية بعرض مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، لأن الأمم يجب أن تكون بالفعل متحدة، كما يجب أن تتجاوز منظمة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولى المفهوم الضيق للسلم والأمن الدوليين، وقد رحب الرئيس الإيطالى بهذه المبادرة وعبر عن دعمه لها.
 
وأشارت الرئاسة إلى أن المحادثة تناولت أيضا العلاقات التاريخية بين تونس وإيطاليا وإمكانية تطويرها أكثر بفتح سبل جديدة للتعاون فى كافة المجالات، وأن الرئيس الإيطالى جدد شكره لتونس ولشعبها على هذا الموقف النبيل، داعما المقاربة الإنسانية التونسية لهذه الجائحة العالمية.
 

تونس

ايطاليا

كورونا

فيروس كورونا

الرئيس التونسى

قيس سعيد

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