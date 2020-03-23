اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 07:09 م
خالد صلاح
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تهاوى ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو فى مارس بسبب كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 05:39 م
تهاوى ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو فى مارس بسبب كورونا أقنعة الوجهة للوقاية من كورونا
رويترز

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أظهرت بيانات من المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، تهاوى ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو في مارس، متأثرة بوباء فيروس كورونا الذي تسبب فى إغلاقات عامة بمعظم الدول الأوروبية.

وقالت المفوضية إن تقديرها الأولي لمؤشر ثقة المستهلك هوى في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو بمقدار خمس نقاط إلى -11.6 وفي الاتحاد الأوروبي بمقدار 4.5 نقطة إلى -10.4 نقطة.

لكن الرقم قد يكون أسوأ بكثير في الواقع، إذ قالت المفوضية إن فترة جمع بيانات المؤشر توقفت مبكرا عن المعتاد في معظم الدول بسبب الوباء وإن الرقم يقوم على ردود نحو 15 % فقط من المستهلكين.


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فيروس كورونا

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مكافحه كورونا

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