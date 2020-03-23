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تموين بورسعيد: آلية جديد لصرف الخبز منعا للطوابير لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 05:00 ص
تموين بورسعيد: آلية جديد لصرف الخبز منعا للطوابير لمواجهة فيروس كورونا ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، خلال تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أنه تم استحدث آلية جديدة لأصحاب البطاقات الذكية لصرف الخبز المدعم منعا للطوابير والتجمعات أمام المخابز البلدية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال ثابت: "إن المواطن من خلال المنظومة الجديدة يحصل على رقم مدون خلف (بون) صرف الكمية المطلوبة عند تقديم البطاقة الذكية بعيدا عن زحام الطوابير.

وأضاف وكيل وزارة تموين بورسعيد أن المخابز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية طبقا لمواعيد العمل المحددة، وأن حصص المخابز تصرف بشكل يومى مما يوفر وصول الخبز المدعم للمواطنين بكل سهوله ويسر.

وناشد ثابت المواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات التى لا صحة لها على الإطلاق، وأن جميع السلع الغذائية متوافرة وتكفى جميع المواطنين.

وتابع أنه تم صرف جميع المقررات التموينية بنسبة 100% لأصحاب البطاقات الذكية، فضلا أنه يتم تشوين باقى الكميات التى تصرف خلال شهر أبريل المقبل.

وكان ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة القادمين من مناسك العمرة بضرورة الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد .

كما أهاب محافظ بورسعيد بالمواطنين القادمين من العمرة أيضًا الاتصال بغرفة عمليات المحافظة على رقم 01201461916، وذلك فى حالة ظهور أى أعراض خاصة بالفيروس المستجد والتى أوضحتها وزارة الصحة والسكان، ويؤكد المحافظ ضرورة التزام كافة المواطنين بالتعليمات المقررة فى هذا الشأن حفاظا على الصحة والسلامة العامة، وحتى تمر هذه المرحلة الحرجة بسلام .

 


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