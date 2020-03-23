تمديد تعليق رحلات الطيران النمساوى حتى 19 ابريل المقبل

قررت الخطوط الجوية النمساوية تمديد فترة وقف رحلات الطيران كاملة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا حتى 19 أبريل المقبل .
وذكر بيان للشركة النمساوية اليوم الاثنين إنه بسبب توقفات السفر المستمرة في جميع أنحاء العالم ستوقف الخطوط الجوية النمساوية رحلات الطيران لمدة ثلاثة أسابيع أطول من الفترة المخطط لها في البداية .
وأشار البيان إلى تقليل فترات عمل جميع موظفيها للعمل حتى نفس التاريخ منوها الى أنه لدى العملاء خيار تغيير موعد الحجوزات أو استرداد التذاكر مجانا لافتا إلى أن الركاب الذين حجزوا رحلات طيران حتى 19 أبريل سيتم محاولة تدبير حجوزات بديلة لهم على شركات طيران أخرى إن أمكن ذلك.
وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في النمسا اليوم إلى 3611 حالة بنسبة نمو 33ر19%.
وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الاثنين أن منحى الإصابة عاد إلى الارتفاع بعد تباطؤ نسبي سابق لافتا إلى ارتفاع الإصابات الجديدة إلى 3 آلاف و611 في غضون يوم واحد.
وذكر البيان أنه تم إجراء اختبارات طبية لنحو 23 ألفًا و429 ألف حالة حتى الآن كما تم تسجيل 16 حالة وفاة.
وأشار البيان إلى أن توزيع الإصابات على الولايات النمساوية جاء منها 696 في النمسا العليا تليها 676 في تيرول وفي النمسا السفلى 512 مصابًا وفي فيينا كان هناك 451 وفي ستيريا 447 حالة.
يشار إلى أن ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي أكد أن التدابير الصحية في البلاد وعلى رأسها الحجر الصحي في المنازل تحقق تقدمًا إيجابيًا.
أعلن المتحدث باسم فريق الأزمات الطبية فى العاصمة النمساوية "فيينا" أندرياس هوبر، تسجيل حالتى وفاة جديدتين، فى العاصمة النمساوية، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حالات الوفاة فى المدينة إلى 6 حالات، وفى النمسا عموما إلى 12 حالة.
وأوضح هوبر، فى تصريح أن الحالتين لرجلين يبلغان من العمر 93 و 76 عاما، وتوفيا بعد معاناة صحية استمرت عدة أيام فى إحدى المستشفيات العامة فى فيينا.
وعلى صعيد آخر .. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية نشر 1000 جندى إضافى لتكثيف مراقبة الحدود مع دول الجوار.
وأكد وزير الداخلية كارل نيهامر - فى مؤتمر صحفى اليوم- أنه جارى بحث نشر 2400 جندى إضافى فى الأيام المقبلة؛ لزيادة جهود تأمين الحدود علاوة على توفير الأمن للمجتمع فى ظل الظروف الطارئة الراهنة بعد تمديدها إلى 13 أبريل المقبل.
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