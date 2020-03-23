تفعيل وتشغيل تحاليل فيروس كورونا للمرضى المشتبه فيهم بالدقهلية (صور)

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، وافقت على تشغيل جهاز PCR وتزويده بالمستلزمات اللازمة لإجراء تحليل عينات الكورونا وربطه بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

واشار وكيل الوزارة إلى انه تفقد و برفقة وكلاء المديرية المستشفى الدولى وذلك لمتابعة التشغيل للجهاز، ووجه المختصين بالمستشفى بسرعة الانتهاء من تجهيزه لتشغيله اليوم .

والجدير بالذكر أن تشغيل الجهاز سوف يوفر الوقت والجهد في إجراء تحليل العينات المشتبه وسرعة ظهور النتائج، مما يقلل كثيراً من المخالطين للحالات الإيجابية.

و نوه الدكتور سعد مكي، انه بصدد تشغيل وتفعيل معامل جامعة المنصورة للقيام بهذه التحاليل أيضاً لمواجهة أي زيادات فى التحاليل، ولطمأنة المواطنين، و وجه شكره لوزيرة الصحة على هذة الخطوة المهمة والتى سوف تعود بالنفع على محافظة الدقهلية، والمحافظات المجاورة

يذكر بأن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعلن أنه تم توفير 26 طن من الكلور الخام و11 خزان من البلاستيك سعة الواحد منهم 1 طن يتم استخدامهم في تخفيف نسبة الكلور المركز وخلطه بالماء بالإضافة إلي 500 جركن سعة الواحد منها 20 لتر يتم استخدامهم في أعمال التطهير والتعقيم التي تقوم بها أجهزة المحافظة علي مستوي المراكز والمدن والاحياء والقري للمنشآت الحكومية والمساجد والشوارع ومواقف السيارات وكافة أماكن تواجد المواطنين وذلك للحد من فيرس كورونا .

وقد وجه "مختار" بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توزيع هذه المستلزمات علي الوحدات المحلية بنطاق المحافظة وذلك بعد قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بإعداد هذه العبوات بعد تخفيف الكلور بالماء .

كما وجه المحافظ الشكر والتقدير لكافة عناصر المجتمع المدني المساهم في دعم منظومة مواجهة فيروس كورونا حرصاً علي صحة وحياة المواطنين .