اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 04:56 م
خالد صلاح
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تعقيم وإرشادات كيفية التعامل مع الجمهور بالشركات الخدمية بالإسكندرية ..صور

الإثنين، 23 مارس 2020 04:20 م
تعقيم وإرشادات كيفية التعامل مع الجمهور بالشركات الخدمية بالإسكندرية ..صور
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت الشركات الخدمية بالإسكندرية حملات التعقيم والتوعية للعاملين بها، حول تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة إتباع إجراءات الوقاية وكيفية التعامل مع الجمهور للمكاتب الخدمية مع تعقيم المكاتب والأفرع والمقرات التابعة لها.

حيث قام اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بحملات التوعية للعاملين بالشركة والمديرين بمقر الشركة للوقاية من فيرس كورونا، وقام اللواء محمود نافع بجولات دورية علي جميع مناطق الشركة وفطاعتها لتوعية العاملين في كيفية الوقاية والتعامل في السلامة والصحة المهنيه والتطهير وأسلوب تعامل العاملين واتباع أساليب الوقايه من غسيل اليد واستخدام الكمامات وتقليص العمالة.

كما قام اللواء محمود نافع بجولة بالمعامل المركزية بمحطة التنقية الشرقيه لتوضيح الدور الذي يقع علي عاتق قطاع المعامل في التوعيه بقيمة المطهرات للوقاية من فيرس كورونا ، و شدد على اتباع الخطة المكتوبة بالمعامل للاطمئنان علي باقي الفريق يوميا وكذلك في جميع مناطق وقطاعات الشركة

وكذلك بجولة لتوعية العاملين بمنطقة وسط وكيفية الوقاية من فيرس كورونا واتباع خطوات السلامه والصحة المهنية الوقاية من المرض من خلال التعاملات اليومية في أخذ الحيطة في التعامل مع الفيروس والوقاية منه، والتنبية علي كل من يعاني من اَي أعراض التواصل للوقوف علي حالته الصحيه ولابد من اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية، مشددا على ضرورة تجنب الإصابة و تجنب أماكن الزحام والتجمعات والحرص في التعامل من حيث العادات السائدة وهي السلام باليد والتصافح بالأحضان، وتطهير اسطح المكاتب قدر الإمكان والحفاظ على غسيل الأيدي باستمرار.

وفى نفس السياق شدد المهندس احمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، على ضرورة المشاركة المجتمعية للمؤسسات الأهلية خاصة التى ترعى صغار السن والأحداث.

وقامت كل من إدارة التوعية وإدارة تنسيق الحدائق وإدارة السلامة والصحة المهنية والتسويق والأزمات والكوارث بتطهير و تعقيم وتعليق لافتات توعوية بجميع مبانى جمعية الحرية لتنمية المجتمع ورعاية الأحداث، للتنويه عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وتم تطهير وتعقيم مقار إدارات و فروع ومحطات الشركة ومكاتب وأماكن التعامل مع المواطنين بشكل يومى وقبل بدأ مواعيد العمل الرسمية كإجراء احترازى لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وشدد المهندس أحمد جابر على تعقيم مقر الإدارة والمحطات والمرشحات وتوعيةالعاملين بمراعاة وإتباع وسائل النظافة وتهوية الأماكن المغلقة وكلف إدارة السلامة والصحة المهنية والتوعية والأزمات والكوارث والتسويق والعلاقات العامة و بأعمال التطهير والتعقيم وتوعية  العاملين والمواطنين.

 
    التعامل مع الجمهور
التعامل مع الجمهور

بمحطة التنقية الشرقية
بمحطة التنقية الشرقية

جولات رئيس شركة مياه الاسكندرية
جولات رئيس شركة مياه الاسكندرية

جولات للتوعية
جولات للتوعية

شركة المياه
شركة المياه

لقاءات التوعية
لقاءات التوعية

معامل محطة التنقية الشرقية
معامل محطة التنقية الشرقية

ملصقات التوعية_1
ملصقات التوعية_1

مياه الاسكندرية
مياه الاسكندرية

 


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