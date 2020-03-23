تعرف على مشروع تطوير السوق السياحى وميدان المحطة بأسوان × 20 معلومة

1. تعد المشروعات حلول جذرية للمشاكل المرورية والتشوهات البصرية والإشغالات.

2. سيبدأ العمل فيها خلال الفترة الجارية قبل الموسم السياحى القادم.

3. التصميم العام لمشروع تطوير ميدان المحطة شمل جميع الأنشطة الترفيهية التى تتيح للسائحين والزائرين والمواطنين إمكانيات السياحة الترفيهية.

4. يضم ميدان المحطة ساحة ترحيب للمشاة، ونصب تذكارى.

5. ويضم أيضاً الميدان موقف انتظار للسيارات والحافلات السياحية.

6. سيتم عمل الأرضيات من البازلت حتى يكون هناك تهدئة مرورية داخل الميدان.

7. عمل نوافير ومقاعد انتظار وتشجير وأعمدة إنارة ديكورية ومحلات تجارية وبواكى على طابقين.

8. توحيد لون واجهات المبانى بالميدان.

9. تحويل سينما الصداقة إلى مبنى يضم أكثر من سينما على أحدث النظم التكنولوجية لعرض الأفلام.

10. تطوير السوق السياحى سيتم على 3 مراحل.

11. يمتد تطوير السوق لمسافة 1400 متر طولاً.

12. يشمل التطوير بوابات بمداخل ومخارج السوق المتعددة.

13. تنفيذ ممشى للمشاة فقط بأرضيات من أنواع الجرانيت والبازلت الأسوانى المختلفة.

14. تركيب مظلات خشبية ذات طابع تراثى، وتركيب أعمدة إضاءة ديكورية.

15. طوير شبكات البنية الأساسية والإطفاء.

16. تركيب رشاشات مياه مخصصة للأماكن المفتوحة لتخفيف درجات الحرارة العالية صيفاً.

17. توحيد لافتات المحلات التجارية.

18. استغلال المساحات لتنفيذ أنشطة ترفيهية وتجارية متنوعة.

19. روعى في هذه المشروعات العمل على خلق مساحات لاستغلالها كساحات انتظار للسيارات.

20. كما روعى فى هذه المشروعات المساهمة فى خفض التكلفة المالية لهذه المشروعات.