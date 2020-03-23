تعرف على مبادرة "ثقافة أون لاين" لحث مواطنى بنى سويف على البقاء بمنازلهم

بنى سويف - أيمن لطفى

أكد الفنان محمد عبدالوهاب، مدير قصر ثقافة بنى سويف، على إطلاق مبادرة "ثقافة أون لاين" والتى تشمل بث فعاليات للمبدعين " مطربين وعازفين وفنانين تشكيليين وأعضاء الفرق المسرحية وبثها عبر الانترنت من خلال صفحة الثقافة، وكذلك إستقبال فيديوهات أعمال الموهوبين من الشباب والأطفال لعرضها، بهدف التسلية وشغل فراغ المواطنين وحثهم على التزام منازلهم وعدم مغادرتها، وذلك تنفيذا لخطة وزارة الثقافة التى أعلنت عنها الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بعد إيقاف الأنشطة داخل فروع الثقافة ضمن إجراءات الدولة لمنع إنتشار مرض كورونا المستجد .

وأشار عبدالوهاب فى تصريحات له اليوم الإثنين، إلى مشاركة قصر ثقافة بنى سويف وبيوت الثقافة والمواقع التابعة للفرع بمدن ومراكز المحافظة فى المبادرة إذ تم نشر فيديوهات لاغنيات وطنية وأخرى عن فضل الأم من اداء اعضاء فرقة بنى سويف للموسيقى العربية القدامى والحاليين، كما شارك العازفان محمد ربيع والمايسترو محمد صلاح بمقطوعة موسيقية، وأيضا شارك المايسترو أحمد مصطفى عازف الأورج - رئيس فرقة جامعة بنى سويف الموسيقية ومجموعة من العازفين بمجموعة من المقطوعات لاغنيات مختلفة، بالإضافة إلى عزف منفرد لجزء من اغنية كوكب الشرق أم كلثوم اداء ريماس محمود، وأغنيات مختارة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب .

وتابع عبدالوهاب : نعرض على صفحة الثقافة ضمن مبادرة ثقافه أون لاين أيضأ مقاطع من أرشيف مسرح الثقافة الجماهيرية لعدد من عروض فرقة بنى سويف المسرحية، علاوة على فيديوهات بعنوان " ماتيجو نحكى " للروائية وكاتبة القصة ميرفت ياسين تحكى خلالها القصص وتتفاعل مع الأطفال والكبار وتتلقى الاسئلة والمقترحات وتجيب عليها، فضلا عن مشاركات برسومات لمناظر طبيعية للأطفال بإشراف من ريهام محمد ودينا السيد، علاوة على الأعمال الأدبية المصورة بالفيديو للشعراء وكاتبى القصة القصيرة اعضاء نادى الأدب، وكذلك نادى التثقيف السينمائى الذى يعرض مقاطع من أفلام الزمن الجميل مع تحليل سينمائى لها .

وأوضح عبدالوهاب، أن صفحة الثقافة تشهد إقبالا ملحوظا وتفاعلات من المتابعين لها حاليا نظرا لتنوع الانشطة التى تعرض وجودة اعمال المبدعين وحرصهم على المشاركة بالفيديوهات والصور لأعمالهم الخاصة وكذلك الأعمال الارشيفية، لافتا إلى تكريم ومكافأة أصحاب أعلى إعجابات " ليكات" من الموهوبين المشاركين بأعمالهم عقب إستناف الأشطة بفرع الثقافة .