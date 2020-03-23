تعرف على الوظائف القيادية الشاغرة بمديرية تعليم بنى سويف

وأشار بيان صحفي اليوم الاثنين، إلي أن شروط شغل الوظيفة تشمل الحصول على مؤهل عالي تربوي أو مؤهل عالي مناسب، والقدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف، الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة، الإلمام باللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، قضاء مدة سنتين على الأقل في الدرجة الأولى للمتقدمين من داخل الوحدة، أو قضاء مدة خدمة كلية لا تقل عن 16 سنة للمتقدمين من خارج الوحدة، ألا يكون محالاً للمحاكم التأديبية أو الجنائية، بالإضافة إلي تقديم مقترح لتطوير الوظيفة المتقدم لها.

كما يرفق المتقدم، من خارج الوحدة أو من خارج الجهاز الإداري بالدولة، بطلبه موقفه بالنسبة للمهارات والقدرات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك وإنجازاته السابقة، وعلى الراغبين في التقدم لشغل إحدى تلك الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة القيادات بديوان عام محافظة بني سويف، ويرفق بطلبه المستندات المطلوبة والمعلن عنها بلوحة الإعلانات بديوان عام المحافظة وديوان مديرية التربية والتعليم ودواوين الإدارات التعليمية السبع وموقع بوابة الوظائف الحكومية المصرية،والتقدم خلال شهر من نشر الإعلان.

واوضح البيان أن المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة تتضمن: بيان حالة معتمد من جهة العمل موضح به" الاسم ، تاريخ وجهة الميلاد ، تاريخ التعيين ،المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية وتاريخ الحصول على كل منها ،مدة الخبرة النوعية والزمينة ،الدرجة المالية وتاريخ الحصول عليها،الوظائف الإشرافية التي يشغلها المتقدم ، الدورات التدريبية "مدتها / نوعها/ مكانها/ تاريخها"،العلاوات التشجيعية،خطابات الشكر والتقدير،الجزاءات، تقارير وبيانات الكفاية عن أعوام : 2017، 2018، 2019 ، وكذلك 6 صور شخصية، وأية بيانات يرى المتقدم إضافتها"، كما يقدم مقترحات تطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته، في عدد "6" نسخ.