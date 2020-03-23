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تعرف على إحصاءات الصحة للمصابين والمتوفين بكورونا حتى اللحظة

الإثنين، 23 مارس 2020 01:26 م
تعرف على إحصاءات الصحة للمصابين والمتوفين بكورونا حتى اللحظة وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الحصيلة النهائية للمصابين والمتوفين بفيروس كورونا وكذلك الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا منذ أول مارس وحتى الآن.

اليوم السابع يستعرض نسب الإصابات والوفيات والحالات التى شفيت من الفيروس فى السطور التالية:

1- ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

2- إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التى تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

3- وفاة 14 حالة حتى الآن من إجمالى المصابين

4- جميع الحالات المسجل إيجابيها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

5- إجمالى الإصابات بفيروس كورونا المسجلة حتى اليوم 327 حالة

6- تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

 


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أخبار مصر

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