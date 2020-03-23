تعافى أول مسنة إيطالية من فيروس كورونا فى مدينة مودينا

كتب ــ محمد شعلان

شهد أحد المستشفيات الإيطالية نبأ سارا لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا القاتل في المدن الإيطالية، حيث أعلنت مستشفى في مدينة مودينا تعافى أول مسنة تبلغ من العمر 95 عاما من فيروس كورونا، ونقلت وسائل إعلام تصريحات عن أطباء المستشفى يؤكدون أن جسم السيدة العجوز شفي بالكامل من فيروس كورونا.



ـعافى اول مسنة ايطالية

والتف الأطباء حول سرير السيدة العجوز لالتقاط الصور التذكارية معها ونشر لرفع الروح المعنوية لدى العاملين في الرعاية الصحية فى كل مدن إيطاليا، ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية رفض الأطباء الكشف عن اسم المريضة واكتفوا بتصويرها ونقل صورها على مواقع التواصل الاجتماعي لرفع الروح المعنوية للإيطاليين.

وبالأمس، قال مسئولون في إيطاليا إن إجمالي عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد زاد 651 حالة في يوم واحد ليصل إلى 5476 حالة مسجلا زيادة قدرها 13.5 بالمئة لكنه أقل من يوم السبت الذي سجلت فيه 793 حالة وفاة.

وقالت هيئة الحماية المدنية، إن إجمالي عدد حالات الإصابة في إيطاليا ارتفع من 53578 إلى 59138 بزيادة قدرها 10.4% وهي اقل زيادة في النسبة منذ ظهور المرض المعدي في 21 فبراير شباط.

ومن بين كل الإصابات بأنحاء البلاد تعافت تماما 7024 حالة اليوم الأحد مقارنة مع 6072 حالة في اليوم السابق. وبلغت الحالات بالعناية الفائقة 3009 مقابل 2857 حالة في السابق.

وظل إقليم لومباردي الشمالي الأكثر تضررا في وضع حرج مسجلا 3456 حالة وفاة و27206 حالة إصابة مقابل 3095 وفاة و25515 إصابة في السابق.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، إنه يجب على كل الشركات الإيطالية أن تغلق حتى الثالث من أبريل على الأقل باستثناء الشركات التى تقدم خدمات أساسية للحفاظ على سلسلة الإمداد فى البلاد فى أحدث محاولة مستميتة لوقف انتشار جائحة كورونا.