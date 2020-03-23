تطهير مقرات حكومية ومنازل بالشيخ زويد فى شمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت اليوم إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء، الانتهاء من تطهير وتعقيم، مقر هندسة كهرباء الشيخ زويد فى إطار ما تقوم به الدولة من جهود لمكافحة أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واشراف الدكتورمحمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد.

وأوضح بيان صحة شمال سيناء ، انه سبق اتخاذ اجراء احترازي واستباقي حيث انتقل الفريق الطبي بالإدارة الصحية بالشيخ زويد لمنزل السائق المخالط للراكبين الفلسطينيين، وتم تطهيره بالكامل وتعقيم الأماكن التي كان متواجد بها والتنبيه على أسرته وجميع المخالطين له بالعزل التام بالمنزل لمدة 14 يوم لحين ظهور نتيجة تحليل الـ pcr للسائق، واشار البيان إلى انه قد تم اكتشاف أن الفلسطينيين قادمان من خارج مصر وعائدان إلي فلسطين عبر معبر رفح ويحملان أعراض فيروس كورونا وعلي الفور قام السائق كإجراء احترازي بالذهاب إلى المستشفى لعمل الفحوص الطبية اللازمة للتأكد من سلامته.

وطالبت صحة شمال سيناء الجميع عدم نشر الشائعات وتحري الدقة بدون تهوين أو تهويل لأنه حتى الآن لم تظهر أي أعراض أو نتيجة التحليل للسائق الذي نتمنى السلامة له ولجميع المواطنين.

وكان مجموعة من شباب مجموعات الكشافة بمركز شباب 6 اكتوبر بالعريش نفذوا حملة تعقيم وتطهير تطوعية شملت موقف سيارات السرفيس والسوق والمحلات وسط مدينة العريش بمنطقة ومحيط مسجد الرفاعى .

وسبق تعقيم وسط المدينة قيام الشباب فريق الكشافة بمركز شباب 6 اكتوبر بشمال سيناء من تطهير احياء " الشوربجى والسلايمة " فى مدينة العريش.

وقال طارق الشوربجي مشرف حملة التطهير انه تم تعقيم وتطهير المساجد في مدينة العريش فى اطار مبادرة ينفذها مركز شباب 6 أكتوبر تحت اشراف مدير المركز مدحت الشوربجي تستهدف تطهير وتعقيم الاحياء بجهود تطوعية للشباب وتوزيع ادوات التطهير والرش ، كما استهدف فريق العمل التطوعي اماكن عامة ومساجد وتم تعقيمها .



تطهير مقرات حكومية ومنازل بالشيخ زويد فى شمال سيناء



تطهير مقرات حكومية ومنازل بالشيخ زويد فى شمال سيناء