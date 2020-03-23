تطهير شوارع بنها بالتعاون مع إداره الأزمات والكوارث بالجامعة لمواجهة فيروس كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت محافظة القليوبية، لليوم الثاني على التوالي، بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، مبادرة لتطهير شوارع مدينة بنها، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على أن يتم تعميم هذه المبادرة على شوارع مدن المحافظ ككل.

وأعلنت محافظة القليوبية، في بيان صحفى، أنه تم تدشين هذه المبادرة التي لاقت إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة لتطهير شوارعها ضد فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على المواطنين، مطالبين بتعميم المبادرة على باقي مدن المحافظة حفاظا على أرواح المواطنين.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.



تطهير شوارع مدينة بنها ضد فيروس كورونا 2



تطهير شوارع مدينة بنها ضد فيروس كورونا 3



تطهير شوارع مدينة بنها ضد فيروس كورونا 4



تطهير شوارع مدينة بنها ضد فيروس كورونا 5