"تضامن الأقصر" تلغى شكاوى المواطنين الورقية لمكافة "كورونا" وتستبدلها إلكترونيا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، عن عدم تلقي أى شكاوي ورقية بإدارة خدمة المواطنين والإقتصار علي رابط منظومة الشكاوي والخط الساخن 16528، والبلاغات علي تليفون المديرية رقم 0952372455- فاكس 0952372455، وذلك عبر إيميل مديرية التضامن الاجتماعى sh3onluxor@yahoo.com، ورابط منظومه الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسه مجلس الوزراء www.shakwa.eg.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الأقصر – فى بيان صحفى – أنه يأتي هذا الإجراء للحد من إحتمالات العدوي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين والمواطنين من أية إحتمالات أو فرص للعدوي بالفيروس.

وجاء قرار مديرية التضامن بالأقصر، عقب إعلان الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تقرر عدم تلقي أية شكاوى ورقية، والتي كان يتم تقديمها عبر إدارات خدمة المواطنين والشكاوى بديوان عام المديرية والمكاتب التابعة لها، على أن يتم إرسال الشكاوى والمشكلات على رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مجلس الوزراء أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف وكيل تموين الأقصر – فى بيان صحفى - يأتي هذا الإجراء بناء على التواصل والتنسيق بين المديرية ومسؤولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بعدم تلقى شكاوى ورقية من المواطنين، للحد من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين من أية احتمالات أو فرص للعدوى يمكن أن تنتج عن الاختلاط، خاصة وأن أغلب المترددين على إدارات خدمة المواطنين المتقدمين بالشكوى من كبار السن والمرضى.

وكان قد صرح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه تمت مواصلة الحملات التموينية بناءاً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية والصيدليات، وبرفقته رجال مباحث التموين والمفتش الصيدلي، وإدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والطب البيطري والإدارات التابعة للمديرية.