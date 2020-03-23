اليوم السابع
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تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة فى مصلحة الجوازات.. صور

الإثنين، 23 مارس 2020 12:27 م
تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة فى مصلحة الجوازات.. صور جانب من التسهيلات على المواطنين
كتب محمود عبد الراضى – سليم على

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، تفعيل إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة.

 

 وتعمل الإدارة على رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الجهات الشرطية بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

           

 

وإستقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عدداً من المواطنين بكافة فروعها الجغرافية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات إستخراج جوازات السفر فى سهولة ويسر خاصة لكبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة، ووتؤكد الوزارة على إستمرار إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

 

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وزارة الداخلية

إدارة الجوازات المصريه

تسهيلات لكبار السن

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

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