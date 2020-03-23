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تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان وارتفاع عدد المصابين لـ 256

الإثنين، 23 مارس 2020 01:19 م
تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان وارتفاع عدد المصابين لـ 256 كورونا
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع عدد المصابين إلى 256.

وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، دعا إلى إعلان حالة الطوارئ فى لبنان بصورة فورية وسريعة، حتى يمكن احتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال بري -فى تصريح لـ مستقبل ويب (البوابة الرقمية لتيار المستقبل)، إنه طالب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب قبل يومين، بإعلان حالة الطوارئ "وقد وعدني بتحقيق ذلك الإجراء ولكنني لا أعرف ما هو سبب عدم اتخاذ القرار حتى الآن".

يذكر أن لبنان أعلن عن تسجيل 248 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 4 أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس.

من ناحية أخرى، أكد بري أن الطرح الذي تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان في صورة تشريع لتقنين الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال في القطاع المصرفي) أمر غير وارد لديه، مشددًا على أنه يخالف أحكام الدستور ويسيء للمودعين في البنوك.

يشار إلى أن البنوك اللبنانية كانت قد فرضت سياسة الكابيتال كنترول عقب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، والتي ترتب عليها التضييق بصورة كبيرة على عمليات السحب والتحويلات المصرفية إلى الخارج بالدولار الأمريكي في ضوء تكالب المودعين على سحب أموالهم بالدولار من البنوك وتخزينها في منازلهم أو تحويلها إلى الخارج، وسط مخاوف من انهيار القطاع المصرفي اللبناني.

وأثار هذا الإجراء انتقادات عديدة بين اللبنانيين في ضوء مخالفته للقانون وكذلك التباين الكبير بين البنوك وبعضها البعض في السقوف والحدود القصوى التي وضعها كل بنك لقيمة السحوبات المالية بالدولار للمودع، في ظل حالة من النقص والشُح الكبير في الدولار بالأسواق.

 

لبنان

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كورونا

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