تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس "كورونا " فى ألمانيا

أفاد موقع ( آي . تي . أون لاين ) الألماني - في سياق تقرير له اليوم /الإثنين / بأنه تم تسجيل أكثر من مائة حالة وفاة بفيروس "كورونا " في البلاد حتى الآن ، كما تم تسجيل 28 ألفا و و976 إصابة بالفيروس .
وأشار التقرير إلى أن المستشارة الألمانية التي تضع نفسها في "الحجر الصحي المنزلي " ستشارك في اجتماع مجلس الوزراء عن طريق الاتصال الهاتفي ، حيث يناقش المجلس حزمة إجراءات طارئة لدعم الشركات والموظفين والمستشفيات ، وحماية المستأجرين من فسخ عقودهم بسبب عدم قدرتهم على السداد جراء أزمة كورونا.
وفى سياق متصل ، ذكر موقع قناة التليفزيون الألماني " إيه .آر . دي " أنه يمكن أن تكلف عواقب جائحة فيروس "كورونا " ألمانيا نحو 729 مليار يورو - فيما يعد تجاوزا لكل ما يعرف عن الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية .
وطبقا لتقارير إعلامية ألمانية ، فإن أزمة فيروس "كورونا " أو ما يعرف ب ( كوفيد ١٩ ) ستؤدي إلى حدوث انكماش في الاقتصاد الألماني بنسبة تتراوح ما بين : 7.2 % إلى 20.6 % ، وأن هذا يعادل ما بين 255 إلى 729 مليار يورو.
كما أنشأت الحكومة الألمانية مراكز اختبار للتأكد من الإصابة من فيروس "كورونا"، فى الشوارع فى العديد من المناطق، لإجراء التحاليل الخاصة للمواطنين.
أظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا قفز إلى 22672 حالة كما توفي 86.
كان عدد الإصابات المؤكدة أمس 18610 إلى جانب 55 وفاة. وحذر المعهد أمس من أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح نظرا لأن بعض السلطات المحلية لم تسلم بياناتها في مطلع الأسبوع.
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