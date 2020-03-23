اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس "كورونا " فى ألمانيا

الإثنين، 23 مارس 2020 02:05 م
تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس "كورونا " فى ألمانيا كورونا ارشيفية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أفاد موقع ( آي . تي . أون لاين ) الألماني - في سياق تقرير له اليوم /الإثنين / بأنه تم تسجيل أكثر من مائة حالة وفاة بفيروس "كورونا " في البلاد حتى الآن ، كما تم تسجيل 28 ألفا و و976 إصابة بالفيروس . 
وأشار التقرير إلى أن المستشارة الألمانية التي تضع نفسها في "الحجر الصحي المنزلي " ستشارك في اجتماع مجلس الوزراء عن طريق الاتصال الهاتفي ، حيث يناقش المجلس حزمة إجراءات طارئة لدعم الشركات والموظفين والمستشفيات ، وحماية المستأجرين من فسخ عقودهم بسبب عدم قدرتهم على السداد جراء أزمة كورونا.
وفى سياق متصل ، ذكر موقع قناة التليفزيون الألماني " إيه .آر . دي " أنه يمكن أن تكلف عواقب جائحة فيروس "كورونا " ألمانيا نحو 729 مليار يورو - فيما يعد تجاوزا لكل ما يعرف عن الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية .
وطبقا لتقارير إعلامية ألمانية ، فإن أزمة فيروس "كورونا " أو ما يعرف ب ( كوفيد ١٩ ) ستؤدي إلى حدوث انكماش في الاقتصاد الألماني بنسبة تتراوح ما بين : 7.2 % إلى 20.6 % ، وأن هذا يعادل ما بين 255 إلى 729 مليار يورو.
 
كما أنشأت الحكومة الألمانية مراكز اختبار للتأكد من الإصابة من فيروس "كورونا"، فى الشوارع فى العديد من المناطق، لإجراء التحاليل الخاصة للمواطنين.
 
أظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا قفز إلى 22672 حالة كما توفي 86.
 
كان عدد الإصابات المؤكدة أمس 18610 إلى جانب 55 وفاة. وحذر المعهد أمس من أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح نظرا لأن بعض السلطات المحلية لم تسلم بياناتها في مطلع الأسبوع.

 


المانيا

كورونا

الكوارث الطبيعية

فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة