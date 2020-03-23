تركيا تهدد بتأميم مصانع إذا لم توافق على بيع كمامات للحكومة

رويترز

نقلت صحيفة عن وزير الداخلية التركى سليمان صويلو قوله إن السلطات ستفرض سيطرتها على المصانع التابعة لشركات منتجة للكمامات إلا إذا وافقت على بيع منتجاتها للحكومة بحلول مساء اليوم الاثنين مع سعى أنقرة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ووتوفي تسعة أشخاص ليرتفع إجمالي الوفيات في تركيا إلى 30 والإصابات إلى 1256 أمس الأحد بعد تسارع وتيرة انتشار الفيروس في البلاد في الأسبوعين الماضيين.

ونفذت السلطات مداهمات متزامنة على مستودعات كل منتجي الكمامات في البلاد في وقت مبكر من صباح أمس الأحد وطالبتهم بتوقيع عقود مع وزارة الصحة والتوقف عن الاحتفاظ بمخزونات كبيرة وفقا لما نقلته صحيفة حريت عن صويلو.

ونقل عنه القول "حذرناهم مجددا من مغبة عدم توقيع العقود مع وزارة الصحة بحلول الساعة 2000 من مساء اليوم وإلا فلدينا سلطات أخرى لن نتوانى عن استخدامها".

وأضاف "سنشتري تلك (الكمامات) وبسعر جيد... لديهم نحو 10 أو 12 ساعة أو سنسيطر على مصانعهم غدا".

واتخذت تركيا سلسلة من الإجراءات لمنع انتشار الفيروس منذ بدء ظهوره لديها قبل أسبوعين من بينها الحد من التجمعات العامة وفرض قيود على السفر وإعلان حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 15 مليار دولار لدعم اقتصادها من تداعيات التفشي.